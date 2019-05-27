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發生虐貓？路上驚見「完整橘貓尾」　網嚇傻：我家已換第98根

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▲發生虐貓？路上驚見「完整橘貓尾」，網驚訝：又到了換尾巴季節。（圖／網友吳蕫恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲路人差點以為有橘貓被虐殺。（圖／網友吳蕫恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

誰的尾巴離家出走了！網友吳蕫恩18日帶小朋友出去走走，走到一半時，發現路邊躺著一條毛茸茸的橘色尾巴，當下嚇得花容失色，心想「該不會有橘貓被虐殺？」，並將照片PO到貓咪社團，貼文一出立刻吸引貓友爆笑討論。

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吳蕫恩一開始不以為意，但越走越近發現是一條完整尾巴！吳蕫恩說，「當時很緊張，想說是不是有人虐貓，或是貓咪打架斷尾了，我還在附近找找看有沒有血跡，或是附近找找有沒有貓需要救援。」結果再蹲下去仔細看，發現根本不是貓尾巴，「這是老司機的尾巴啦！只是不知道那個金屬頭跑哪去...。」

▲發生虐貓？路上驚見「完整橘貓尾」，網驚訝：又到了換尾巴季節。（圖／網友吳蕫恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這條尾巴其實是情趣用品。

「遠看真的跟尾巴一樣！」吳蕫恩笑說，「還好不是虐貓或是貓咪受傷，不然我家9隻貓又要多一名成員了。」同時身為貓奴的她也提到，女兒也超愛玩主子的尾巴，那時她看見地板的貓尾，也一直發出呀呀啊的聲音。

▲發生虐貓？路上驚見「完整橘貓尾」，網驚訝：又到了換尾巴季節。（圖／網友吳蕫恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO本身也是貓奴，家裡共養9隻貓。

很多貓友看完逗趣的照片，煞有其事地回覆，「又到了換尾巴的季節了啊...」、「貓咪每年都會換一次尾巴」、「我家的貓已經換到第98根」、「這季節很正常啊，我家的也都換了」、「我家的才剛換完，毛色真的變比較淡～」、「沒什麼笑點呢...貓仲夏換尾巴是常識吧」、「貓咪定期換尾巴，我國小就知道了，這是常識吧。」，其中還真的不少網友被騙，以為貓咪真的會換尾巴。

▲發生虐貓？路上驚見「完整橘貓尾」，網驚訝：又到了換尾巴季節。（圖／網友吳蕫恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 橘貓尾巴情趣用品

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