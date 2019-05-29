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玩到全身泥巴！黃金變黑金「躲巷口不敢回家」：媽媽別K我...

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▲玩到全身泥巴！黃金變黑金「躲巷口不敢回家」：媽媽別K我...（圖／網友Yumin Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲毛咕在水溝裡玩得超開心。（圖／網友Yumin Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／採訪報導

好好的一隻黃金獵犬變成了「黑金獵犬」！飼主Yumin Hsu飼養的黃金獵犬「毛咕」很貪玩。這天牠跟媽媽到後方菜園散步，結果走著走著，自己偷跑去水溝裡玩耍，玩到全身「沾滿泥巴」，這下嚇得不敢回家，躲在巷子不知如何是好。

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當時毛咕明明有聽到媽媽大喊「出來」，但是牠不理人，開心在水溝內來回衝刺。等到「玩好玩滿」後，才從水溝緩緩爬出。毛咕回家的路上，不敢跟媽媽太靠近，全程保持一段「安全距離」。媽媽好氣又好笑的說，「真的很氣，因為牠知道我會揍牠！」

▲玩到全身泥巴！黃金變黑金「躲巷口不敢回家」：媽媽別K我...（圖／網友Yumin Hsu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲毛咕：媽媽....別K我。

媽媽看著毛咕一臉擔憂，身體一半變黑色的站在巷口不動。「我當時用吼的，大喊『徐毛咕～你給我回來！』，結果牠站在路口，遲遲看著我要不要回來。」最後媽媽終於抓到牠，立馬帶去洗澎澎，「結果沖水的時候，牠還很開心的繼續玩水...。」

可愛的毛咕真的很喜歡玩水，之前跟媽媽開車到海邊，在車上看到大片藍藍海洋，就激動汪汪叫，吵著要下車去玩。媽媽笑說，「牠真的很愛玩，看到海跟水就瘋了」。

媽媽將毛咕不敢回家的搗蛋照分享到寵物社團，瞬間笑翻許多人。網友紛紛在底下留言著，「拜託～前面的小哥哥保護我」、「玩得好開心啊」、「這樣不行啦～怎麼可以只玩半黑，要玩到全黑才行」、「為什麼要離那麼遠啊」、「看到臉都歪了XD」、「阿母心臟要很強」、「這才是青春啊～」。

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關鍵字： 黃金獵犬巷口寵物泥巴

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