歐告「小腳顫抖」溜滑梯！屁屁煞不住慌張回頭：媽啊～

寵物小組／綜合報導

「汪：媽啊～本汪快要嚇死啦！」飼主祝詩婷飼養的6歲米克斯「肉肉」很搞笑，這天窩在溜滑梯旁邊聞草，結果聞一聞，不小心四隻腳滑下去，一路上踩著慌亂步伐到一樓，這下在旁邊偷看的媽媽笑到不行。

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從影片中可見，肉肉一邊低頭聞東西，一邊踩著小碎步。這時聽到媽媽喊「肉肉」，牠下秒嚇得突然坐下，慌張地開始往前溜。只見牠小腿拼命顫抖想阻止，但身體又一直往下墜，最後衝到地板再故作鎮定，假裝沒事回頭看媽媽。

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▲肉肉：啊啊啊啊～媽媽快來救我啊！（圖／網友祝詩婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



媽媽笑說，「覺得傻眼太蠢了～太胖回不了頭就下去了！」同時也提到，第一次看見會玩溜滑梯的狗。「牠是誤打誤撞溜下去，牠平常根本不敢玩，之後要回家時，怎麼叫牠上車都裝沒聽到，可能覺得很丟臉吧，哈哈。」

▲肉肉喜歡小母狗。



可愛的肉肉個性兇兇，心情好就任人隨CALL隨到，如果心情不好就不理。肉肉也不親狗，但看到母狗就會上前貼過去，被媽媽笑說「很有個性」。媽媽將短片分享到寵物臉書後，網友看完紛紛回覆「笑死+嚇死」、「會不會愛上溜滑梯，狂踩煞車」、「牠應該超緊張」、「好像蠻開心的，下去還吐舌頭搖尾巴」、「莫名喜感哈哈」、「好好笑，看牠華麗的雙腳」。

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