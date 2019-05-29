ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

歐告「小腳顫抖」溜滑梯！屁屁煞不住慌張回頭：媽啊～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

寵物小組／綜合報導

「汪：媽啊～本汪快要嚇死啦！」飼主祝詩婷飼養的6歲米克斯「肉肉」很搞笑，這天窩在溜滑梯旁邊聞草，結果聞一聞，不小心四隻腳滑下去，一路上踩著慌亂步伐到一樓，這下在旁邊偷看的媽媽笑到不行。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

從影片中可見，肉肉一邊低頭聞東西，一邊踩著小碎步。這時聽到媽媽喊「肉肉」，牠下秒嚇得突然坐下，慌張地開始往前溜。只見牠小腿拼命顫抖想阻止，但身體又一直往下墜，最後衝到地板再故作鎮定，假裝沒事回頭看媽媽。

▲歐告「小腳顫抖」溜滑梯！屁屁剎不住慌張回頭：媽啊～（圖／網友祝詩婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲肉肉：啊啊啊啊～媽媽快來救我啊！（圖／網友祝詩婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

媽媽笑說，「覺得傻眼太蠢了～太胖回不了頭就下去了！」同時也提到，第一次看見會玩溜滑梯的狗。「牠是誤打誤撞溜下去，牠平常根本不敢玩，之後要回家時，怎麼叫牠上車都裝沒聽到，可能覺得很丟臉吧，哈哈。」

▲歐告「小腳顫抖」溜滑梯！屁屁剎不住慌張回頭：媽啊～（圖／網友祝詩婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲肉肉喜歡小母狗。

可愛的肉肉個性兇兇，心情好就任人隨CALL隨到，如果心情不好就不理。肉肉也不親狗，但看到母狗就會上前貼過去，被媽媽笑說「很有個性」。媽媽將短片分享到寵物臉書後，網友看完紛紛回覆「笑死+嚇死」、「會不會愛上溜滑梯，狂踩煞車」、「牠應該超緊張」、「好像蠻開心的，下去還吐舌頭搖尾巴」、「莫名喜感哈哈」、「好好笑，看牠華麗的雙腳」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲歐告「小腳顫抖」溜滑梯！屁屁剎不住慌張回頭：媽啊～（圖／網友祝詩婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影片：

關鍵字： 米克斯溜滑梯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

主動伸出脖子圍好餐巾再開動　少爺貓：基本禮儀喵(ФωФ)

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

車庫用東西忽然背脊涼涼！抬頭見屁孩站樓梯「謎之微笑..

發生虐貓？路上驚見「完整橘貓尾」　網淡定：我家已換..

聽到指令！「僕人汪」開冰箱遞啤酒　超猛技能羨煞網：..

拎脖揮拳重擊黑狗！空中甩2圈過肩摔　嘉義半裸男辯：..

禿頭小鳥玩眨眼遊戲撐2秒GG！牠「呱呱」傻眼歪頭：..

歐告超耐髒！亮亮黑毛沖出「大量泥巴水」　網驚：剛剛..

吉娃娃隨便兇一下！高加索犬嚇到往後彈　「反差萌」笑..

宰殺文昌雞驚見「眼周水腫」身體潮紅！動保處急銷毀

體貼媽開刀！25kg「貼心胖汪」忍腳傷跳上車：沒關..

影／致命雷聲！4歲黑柴被嚇到「7樓墜地身亡」　金曲..

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在..

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材..

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

簡易5材料輕鬆做粽子貓草包 讓貓主子瘋狂到無法自拔..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

《倉鼠人》雞雞玩度假小屋！

浪浪別哭-邊按邊BBOX好忙！連班班都淪陷的紓壓按..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】貓貓為什麼喜歡看窗外..

鸚鵡玩IG眨眼遊戲只撐2秒GG 見「同類」墜地傻眼..

Jessica Law羅明嘉-龜龜四年成長全紀錄　..

柯文哲推領養！抱小狗取名「柯黑」　萬名網友笑翻：讓..

歐告「小腳顫抖」溜滑梯！屁屁煞不住慌張回頭：媽啊～

散步巧遇美容師　西施犬「驚恐瞪大眼」：夭壽你怎麼在..

玩到全身泥巴！黃金變黑金「躲巷口不敢回家」：媽媽別..

英鬥犬深夜MC來！媽急買紅粉小內褲套上　牠回眸眼神..

隨口說臘腸比較可愛　老婆帶紅貴賓去寵物店「牠皺臉懷..

太聰明！　萌犬「香菜」迷路　主動到警局報案「找主人..

大長臂猿「聊天」成熱帶雨林區典型叫聲　「法國小鮮肉..

網購XXL雨衣！哈士奇穿上「變披風」　爸傻眼：這韓..

舔毛原因大解析！不捨媽像高速旋轉陀螺　牠：腦袋別想..

2019高校畢業歌開跑！6/3開始投票　下載好Ap..

人妻遭神棍性侵　老公竟四處宣傳狂罵賤女人...她崩..

求復合不成！惡男「絲襪綁手衣服塞嘴」強逼啪啪　她崩..

快訊／民進黨敲定6月10-14日民調　納50％手機..

柯文哲推領養！抱小狗取名「柯黑」　萬名網友笑翻：讓..

快訊／獨派團體橫躺霸佔北平東路　遭警方迅速架離清場

搶劫犯對攝影機「豎中指」　警方反擊帶回原處舉「V」..

玉山盃／李晨薰、陳志杰極速150　羅健銘：關鍵是均..

龜山島發現岩漿庫　學者警告：若噴發引起海嘯 宜蘭有..

37家有線電視系統、4衛星頻道搶先達成100%HD..

寵物動物熱門新聞

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

伯嘴硬拒養貓　不到1年家裡多8..

眼鏡店貓跳桌親客人　網友全暴動

非洲野狗被獅叼嘴裡「影帝級裝死..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

發生虐貓？路上驚見完整橘貓尾巴

老闆凌晨叩：帶你見世面　到場傻..

小貓路邊等他　只好機車杯架載回

傻橘舔毛舔到隔壁　突沒知覺嚇呆

登山客遇碰瓷貓　牠爬起緊追臥倒

小眼貓嚇到會怎樣？實測讓網笑翻

陽台飛來稀客！網狂賀喜：要發了

讀者迴響

熱門新聞

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡..

貓隔窗相望2個月　通訊行心疼收..

伯嘴硬拒養貓　不到1年家裡多8..

眼鏡店貓跳桌親客人　網友全暴動

非洲野狗被獅叼嘴裡「影帝級裝死..

走失汪嗑半包飼料　他PO文找飼..

瀕死奶貓蹭腿　帶著小跟班求包養

發生虐貓？路上驚見完整橘貓尾巴

老闆凌晨叩：帶你見世面　到場傻..

小貓路邊等他　只好機車杯架載回

傻橘舔毛舔到隔壁　突沒知覺嚇呆

登山客遇碰瓷貓　牠爬起緊追臥倒

小眼貓嚇到會怎樣？實測讓網笑翻

陽台飛來稀客！網狂賀喜：要發了

網購XXL雨衣！哈士奇穿上變披..

最新影片

更多

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

簡易5材料輕鬆做粽子貓草包 讓貓主子瘋狂到無法自拔啊～

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面