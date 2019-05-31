借朕吃一口...萌貓伸手偷魚遭逮！被阿嬤趕走「臭臉碎碎念」

寵物小組／綜合報導

不可以～打打喔！網友張祐銘的喵星人「麻吉」超貪吃，這天看到阿嬤煮了一桌好菜，偷偷摸摸爬上桌，準備伸出毛毛手要抓魚，沒想到被家人逮個正著。可愛的牠一邊氣噗噗，一邊「喵式碎碎唸」，模樣相當可愛。

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可愛的麻吉明明吃過雞胸肉，結果看到滿桌的好菜，開始蠢蠢欲動想吃。只見牠縮在餐桌旁，趁大家不注意時，躲過手指頭要偷魚。可惜這時阿嬤靠近，命令牠「下去」，麻吉則一臉不爽，不停喵喵叫，還試圖停在椅子上裝傻，最後仍被阿嬤推屁股，只好默默再往下走一層，趴到地上哀號。

▲麻吉：拜託～分一口就好！（圖／網友祐銘YU MING提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

哥哥笑說，「當下看了好無奈，好氣又好笑！覺得牠很像一個小孩一樣貪吃，而且我也阻止不了牠！」同時也提到，麻吉最喜歡攻佔人類的食物，「牠常常趁著媽媽煮飯時，一直猛盯今天餐桌上了什麼菜」。

▲麻吉：人類真小氣...。



哥哥將麻吉貪吃短片分享到「愛貓聯盟」，網友看完紛紛回應，「貓奴的共同困擾」、「喵：我要魚要魚要魚～」、「我買個便當放桌上，洗個澡出來，便當肉都不見了」、「麻吉現在的睡姿：四腳朝天」、「你們很壞ㄟ，故意誘惑人家」、「好餓啊～森七七」、「麻吉好委屈的模樣」。

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▲最後麻吉趴在地板生悶氣。

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