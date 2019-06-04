特／脾氣古怪柴塞懷裡！飼主瞬間鼻酸「秒收編」　開視頻：寶貝會再回來

▲飼主，「狗狗投胎實現與我再次相遇的約定。」（圖／網友Hi.Ju_shiba 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文／Hi.Ju_shiba

「牠」是Hikari，六年前、我們在牠八個月的時候從獸醫院領養來的，牠脾氣古怪，個性也硬，但卻也會在該貼心的時候獻上溫暖。去年10月12日，一個突如其來的肝臟腫瘤，在10多天內，把牠從我們身邊帶走了。

「牠」是嗨啾Hi.ju，六個月前的01月21日，一個機緣我們在寵物店遇到牠，雖然我也是非常認同領養代替購買，但在牠被放到我懷抱的時候，我就被不知為何的一個感動紅了眼匡，當晚就遷入戶籍了。

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原本以為是另一個故事的開始，卻慢慢發現，其實是段不能言喻的未完待續，是命運在默默實現我們父女間的約。如果真只是巧合，我們感恩這段緣份。但如果真的是緣份未了，我們更珍惜這天賜的第二次機會。

於是，我帶她散步再也不滑手機。

該陪伴的時光、也不再因為交際而落單。說好的旅行也不再以疲憊為藉口延期。如果她真願意再一世以畜生道與我相伴，我也會不習一切的帶她看完這片美麗的風景。

所以，我幫她成立了一個頻道，繼續說著我們沒說完的故事，也希望藉由這個故事，安撫因失去而傷痛的心。真的，寶貝會再回來的，就在那剛剛好的一天。





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