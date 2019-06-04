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趁爸爸睡覺...調皮鸚鵡偷挖聚寶盆！被抓包大叫一聲「啊」逃跑

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寵物小組／綜合報導

「我真的會被我家的鳥給打敗！」網友伊菻4日在「有點毛毛的」社團分享貼文，PO出自家的3個月大金太陽「豆豆」超貪玩，竟然趁著爸爸睡覺時間，跑到櫃子上大玩聚寶盆，並將零錢往外丟，搞得姐姐無奈一直撿。姐姐好氣又好笑的說，「看來晚餐會來加菜了！」

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姐姐當時在客廳滑手機，想說「奇怪？怎麼一直有錢掉到地板的聲音？」定眼一看，發現豆豆在爸爸的存錢筒上玩耍。只見牠埋頭狂搜尋，咬到硬幣後，一個用力敲敲敲，再把摳摳丟掉地板上。調皮的牠，知道自己被發現了，還「啊啊啊」大叫回應。

▲趁爸爸睡覺...調皮鸚鵡偷挖聚寶盆！被抓包大叫一聲「啊」逃跑。（圖／網友伊菻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲豆豆一直偷挖爸爸的錢錢。（圖／網友伊菻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

姐姐笑說，「我心裡想說怎麼不是叼錢去聚寶盆，而是把聚寶盆的錢丟出來！」同時也提到，豆豆的個性黏人。「牠很白目，而且常常咬我的耳環，不然就是把我的頭髮當作盪鞦韆在那邊晃。不然就是窩在爸爸的肩膀，偷咬我爸爸的臉。」

▲趁爸爸睡覺...調皮鸚鵡偷挖聚寶盆！被抓包大叫一聲「啊」逃跑。（圖／網友伊菻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲散財鳥。

網友看完豆豆的影片後，紛紛在底下留言，「很乖，自己玩」、「閃閃發亮的東西都很吸引鳥去瞧」、「教他去翻整疊的」、「找私房錢靠牠了」、「餐錢又着落了」、「這個散財的」、「自己還嚇到」、「散財童子」。

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▲趁爸爸睡覺...調皮鸚鵡偷挖聚寶盆！被抓包大叫一聲「啊」逃跑。（圖／網友伊菻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆豆跟爸爸感情好。

更多精采影片：

關鍵字： 鸚鵡小太陽聚寶盆

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