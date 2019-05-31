小黑汪坐書桌前苦惱：這題怎麼算...　「無辜臉回眸」萌翻網

寵物小組／綜合報導

「黑狗：媽咪...可以救救我嗎？」網友李御歆飼養的米克斯「歐妹」超級調皮搗蛋，這天看到哥哥姐姐在寫功課，竟然不乖乖去旁邊玩玩具，反而一直盧，害的大家無法專心寫作業，這下媽媽想出一招方法，叫歐妹自己來寫！

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從影片中可見，歐妹身體坐挺挺、兩手放在桌子上，只見牠好像有模有樣得看課本，宛如在認真寫功課一般。過了一陣子後，歐妹似乎演不下去了，用好無辜、好可憐的眼神回眸，望向阿母發出求救光波，「這一題怎麼算啊...」。

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▲歐妹：這題怎麼寫啊...。（圖／粉專@淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹提供）。



媽媽表示，「我讓她自己上去寫，結果牠就一臉無辜，擺出超可憐的樣子！」最後媽媽受不了歐妹的求救信號，只好心軟地放過牠。媽媽也提到，歐妹不僅愛煩小朋友，對待狗哥哥也是，喜歡坐在人家頭上或是伸手要抓人家。

▲歐妹陪小朋友寫功課。



媽媽將小短片分享到米克斯社團，瞬間萌翻許多網友，大家留言表示，「好會裝可憐喔」、「歐妹上課不認真」、「直接升博士班啦」、「怎麼這麼可愛」、「眼神透露出求救信號」、「根本模範生無誤」、「請問妹妹寫了幾題！哈哈哈哈」、「我來教你」！

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▲歐妹喜歡這樣吵哥哥。

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