超狂北極狐寶寶跑全馬...「76天衝3506公里」！科學家傻眼：不敢相信

▲北極狐寶寶76天穿越3506公里。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

科學家全驚呆了！挪威極地研究所科學家先前為一隻1歲不到的雌北極狐寶寶，裝上GPS追蹤裝置，並於去年3月將其野放，未料這隻北極狐寶寶竟從挪威的斯瓦爾巴群島上穿越冰層，76天內穿越了2176英里（約3506公里）跑到加拿大的埃爾斯米爾島，讓科學家們全都不可置信。

據BBC報導，一名挪威極地研究所的研究人員為北極狐裝上了GPS追踪裝置，並於去年3月在斯瓦爾巴德群島將牠野放，這隻北極狐為了尋找食物，僅僅21天後就到達1512公里外的格陵蘭島，接下來則是旅行了將近「2000公里」，到達了加拿大埃爾斯米爾島。

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然而，讓所有研究人員們感到驚訝的並不是這隻北極狐旅行的距離和時間，而是牠竟於76天移動了3506公里，等於平均每天都移動超過46公里（28.5英里），比全馬的42.195公里還要多。

▲北極狐寶寶76天穿越3506公里。（圖／取自免費圖庫pixabay）

極地研究所的富格雷（Eva Fuglei）於受訪時表示，「一開始我們完全無法相信自己的眼睛，我們一直以為牠已經死了，或者是被帶到船上，但是因為該地區沒有船隻，所以讓我們相當震驚。」富格雷補充，因為在夏天有足夠的食物，但冬天沒有，這就是北極狐為了生存，經常遷移到其他地區尋找食物。

然而，這隻北極狐比之前追蹤過的所有北極狐都走得還要更遠、更快，牠也完全展示了「小動物的超凡能力」。資料中顯示，該北極狐在穿越格陵蘭島北部時曾經休息了2次，科學家認為，牠可能是在雪中利用自己厚厚的毛皮蜷縮起來，以抵禦惡劣的天氣，或者可能是在開放水域中找到了像海鳥之類的食物。

報導中指出，北極狐的GPS在今年2月停止運作，所以牠目前在加拿大的情況仍是個謎。富格雷透漏，無論如何，這隻北極狐肯定會改變牠的飲食習慣，因為在加拿大埃爾斯米爾島的狐狸主要是靠旅鼠維生，而不像是挪威的斯瓦爾巴群島主要是吃海洋裡的食物。