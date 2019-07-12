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帶財哥吉拉來爬門！他報出門牌號碼　網友跟買「全中2獎」樂壞

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▲▼帶財哥吉拉來爬門！他報出門牌號碼　網友跟買「全中2獎」樂壞。（圖／翻攝自Long Cherng Yee臉書）

▲巨型蜥蜴爬到鄰居家的大門，2天後門牌號碼中大獎。（圖／翻攝自Long Cherng Yee臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

哥吉拉來光顧大門，順便把財運也帶來！馬來西亞柔佛州峇株巴轄一名網友龍哥日前走在街上突然發現，隔壁鄰居家的的門上掛著一隻巨型蜥蜴，合拍幾張照片，開玩笑的報出「名牌」，沒想到事後真的開出2獎，讓不少跟著下注的網友全樂壞。

▲▼帶財哥吉拉來爬門！他報出門牌號碼　網友跟買「全中2獎」樂壞。（圖／翻攝自Long Cherng Yee臉書）

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▲馬來西亞的網紅龍哥巧遇巨型蜥蜴爬門。

龍哥4日貼出和大蜥蜴的合照並寫道，「聽說牠是來給我錢的，我52，牠23，希望在星期六哈哈哈」，只見畫面中，這隻大蜥蜴趴在柵欄，強壯的四肢緊緊抓牢大門，從頭到尾巴的長度比成年男性還高，遠遠看就像是一隻小鱷魚。

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由於大蜥蜴在當地有帶財的象徵，龍哥將自己的年齡及門牌號碼拼湊在一起，組成「5223」的數字分享到臉書，不少人見狀馬上跟買，結果預言成真，幸運開出2獎，意外賺一波意外財。

▲▼帶財哥吉拉來爬門！他報出門牌號碼　網友跟買「全中2獎」樂壞。（圖／翻攝自Long Cherng Yee臉書）

▲龍哥的年齡加上鄰居家的門牌號碼正好是5223。

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龍哥接受當地媒體採訪時表示，當天他在只是覺得好玩，所以把照片分享到臉書上，隔天下午想碰碰運氣到投注站下注，但店員卻告知，這組號碼太熱門了，已經無法下注，沒想到事後竟然開出大獎，讓他驚訝又惋惜的直呼，「為何就我買不進！」

事後中獎的網友紛紛留言笑說，「謝謝老闆！」、「真的開出二獎了哈哈哈哈哈」、「龍哥，明天開什麼號碼？」、「還有什麼動物爬到你家附近要跟我說喔」、「直接賺一波意外財」、「求哥再賜字」、「感謝龍哥無私心分享的明牌」。

關鍵字： 哥吉拉蜥蜴招財門牌號碼馬來西亞

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