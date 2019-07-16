變態夫妻獵殺南非巨獅樂歪！　死屍旁「甜蜜熱吻」慶祝

▲夫妻獵殺巨大公獅以後熱吻慶祝。（圖／翻攝自Twitter@isyochoa）

國際中心／綜合報導

一對加拿大夫妻達倫和卡洛琳到南非觀光時，參加拉格里拉（Legelela Safaris）公司舉辦的戰利品狩獵（Trophy Hunting）活動，獵殺巨大公獅以後在屍體後方熱吻。旅遊公司發布照片後引發各界抨擊，火速關閉各大社群帳號與官方網站，不過殘忍貼文已被許多網友分享備分。

綜合外媒報導，拉格里拉在照片描述中寫道，「在喀拉哈里沙漠的艷陽下努力……。做得好！一隻怪物般的獅子。」並於另一篇貼文中稱，「在喀拉哈里沙漠獵殺森林之王，這個經驗無與倫比。」

請繼續往下閱讀...

根據《太陽報》報導，南非組織為獅發聲（Voice 4 Lions）負責人帕克認為，照片中的白毛獅子「絕對是被獵捕而來的」。禁止戰利品狩獵（Campaign to Ban Trophy Hunting）倡議者貢卡維斯也表示，「牠被豢養的唯一目的，就是讓獵人捕殺、自拍。這對夫妻應該感到羞恥，而不是在鏡頭前炫耀。」

據悉，部分非洲旅遊公司主打狩獵行程吸引遊客，將獅子、大象、犀牛等大型動物趕進圍欄裡，供觀光客盡情屠殺。熱衷於打獵的人認為這是一項「運動」，他們也會將戰利品的皮膚、頭顱或者身體部位當成紀念品帶回家。

《鏡報》指出，全球各地不時傳出類似行為，英國人也是戰利品狩獵的主要客群之一，呼籲政府立法禁止將動物作為娛樂用途進出口。英國環境大臣大臣戈夫（Michael Gove）表示，將展開蒐證調查，人們應該思考如何好好對待動物，「這是一個深刻的倫理與道德問題。」