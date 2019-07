變態夫妻獵殺南非巨獅樂歪！　死屍旁「甜蜜熱吻」慶祝

▲夫妻獵殺巨大公獅以後熱吻慶祝。(圖/翻攝自Twitter@isyochoa)

國際中心/綜合報導

一對加拿大夫妻達倫和卡洛琳到南非觀光時,參加拉格里拉(Legelela Safaris)公司舉辦的戰利品狩獵(Trophy Hunting)活動,獵殺巨大公獅以後在屍體後方熱吻。旅遊公司發布照片後引發各界抨擊,火速關閉各大社群帳號與官方網站,不過殘忍貼文已被許多網友分享備分。

綜合外媒報導,拉格里拉在照片描述中寫道,「在喀拉哈里沙漠的艷陽下努力……。做得好!一隻怪物般的獅子。」並於另一篇貼文中稱,「在喀拉哈里沙漠獵殺森林之王,這個經驗無與倫比。」

根據《太陽報》報導,南非組織為獅發聲(Voice 4 Lions)負責人帕克認為,照片中的白毛獅子「絕對是被獵捕而來的」。禁止戰利品狩獵(Campaign to Ban Trophy Hunting)倡議者貢卡維斯也表示,「牠被豢養的唯一目的,就是讓獵人捕殺、自拍。這對夫妻應該感到羞恥,而不是在鏡頭前炫耀。」

據悉,部分非洲旅遊公司主打狩獵行程吸引遊客,將獅子、大象、犀牛等大型動物趕進圍欄裡,供觀光客盡情屠殺。熱衷於打獵的人認為這是一項「運動」,他們也會將戰利品的皮膚、頭顱或者身體部位當成紀念品帶回家。

《鏡報》指出,全球各地不時傳出類似行為,英國人也是戰利品狩獵的主要客群之一,呼籲政府立法禁止將動物作為娛樂用途進出口。英國環境大臣大臣戈夫(Michael Gove)表示,將展開蒐證調查,人們應該思考如何好好對待動物,「這是一個深刻的倫理與道德問題。」

END THIS HORROR: #DarrenCarter and #CarolynCarter, from #Edmonton, #Alberta, #Canada, celebrate their kill on a hunting trip with Legelela safaris in South Africa. pic.twitter.com/LXCFx7KKpq