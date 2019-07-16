ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

變態夫妻獵殺南非巨獅樂歪！　死屍旁「甜蜜熱吻」慶祝

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼獅子,打獵,獵人,南非,喀拉哈里沙漠,非洲,野生動物,瀕臨絕種（圖／翻攝自Twitter@isyochoa）

▲夫妻獵殺巨大公獅以後熱吻慶祝。（圖／翻攝自Twitter@isyochoa）

國際中心／綜合報導

一對加拿大夫妻達倫和卡洛琳到南非觀光時，參加拉格里拉（Legelela Safaris）公司舉辦的戰利品狩獵（Trophy Hunting）活動，獵殺巨大公獅以後在屍體後方熱吻。旅遊公司發布照片後引發各界抨擊，火速關閉各大社群帳號與官方網站，不過殘忍貼文已被許多網友分享備分。

綜合外媒報導，拉格里拉在照片描述中寫道，「在喀拉哈里沙漠的艷陽下努力……。做得好！一隻怪物般的獅子。」並於另一篇貼文中稱，「在喀拉哈里沙漠獵殺森林之王，這個經驗無與倫比。」

請繼續往下閱讀...

根據《太陽報》報導，南非組織為獅發聲（Voice 4 Lions）負責人帕克認為，照片中的白毛獅子「絕對是被獵捕而來的」。禁止戰利品狩獵（Campaign to Ban Trophy Hunting）倡議者貢卡維斯也表示，「牠被豢養的唯一目的，就是讓獵人捕殺、自拍。這對夫妻應該感到羞恥，而不是在鏡頭前炫耀。」

據悉，部分非洲旅遊公司主打狩獵行程吸引遊客，將獅子、大象、犀牛等大型動物趕進圍欄裡，供觀光客盡情屠殺。熱衷於打獵的人認為這是一項「運動」，他們也會將戰利品的皮膚、頭顱或者身體部位當成紀念品帶回家。

《鏡報》指出，全球各地不時傳出類似行為，英國人也是戰利品狩獵的主要客群之一，呼籲政府立法禁止將動物作為娛樂用途進出口。英國環境大臣大臣戈夫（Michael Gove）表示，將展開蒐證調查，人們應該思考如何好好對待動物，「這是一個深刻的倫理與道德問題。」

關鍵字： 英國野生動物Legelela Safaris打獵獵人戰利品狩獵南非加拿大戈夫Michael Gove

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／夏威夷汪被「埋沙火烤」90％毛掉光　一碰水每吋..

泰軍政府領袖帕拉育辭職「續任總理」　宣布成功民主轉..

美科學家陳屍納粹碉堡　27歲希臘農夫自首「割耳棄屍..

8台灣人涉電信詐騙　捷克「回絕」中國引渡要求！決定..

啦啦隊長厭食瘦到37公斤　遭控謀殺親生女「燒了埋後..

伊朗總統喊話「有條件」重啟談判　蓬佩奧：災難一場！

川普下令驅逐！　移民狂屯物資「聽到敲門聲就害怕」

她遭繼父性侵12年「隨時被摸私處」　媽不信…和丈夫..

前蘇聯核潛艇輻射超標80萬倍！　深海中冒「謎樣白霧..

沼澤巨鱷把4米緬甸蟒當玩具！　空中狠甩再拖進水中溺..

台灣棄養鼠案例「年破500件」 他暖救8鼠籲觀念..

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg..

牧羊犬睡覺要抱抱爸成「人型布偶」-整隻壓身上.....

歐告一早被挖起床散步超愛睏 被同伴狂親「嘴邊肉」眼..

寵物訓練師-傑克羅素梗寶寶，背著書包來上課

臺灣蟻窟-螞蟻抓婚飛實錄！不只看到蟻后還有珍奇異獸..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼判斷毛孩體溫過高..

葉問上身？喵喵籠內伸拳「想越獄」兇狠眼神+霸道奶音..

【侑敏頻道】實測！搖果乾盒兔兔會過來嗎？

Jessica Law羅明嘉-烏龜試吃草莓冰　陸龜..

變態夫妻獵殺南非巨獅樂歪！　死屍旁「甜蜜熱吻」慶祝

特／毛孩常對著空氣狂笑　家人發毛求助才知是「年輕土..

住持4愛貓「超有教養」　秋刀魚擺桌上...牠們乖乖..

《獅子王》重拍真人版　掀懷舊潮「人們總希望抓住過去..

海王類？150CM桶狀水母共游　學者驚：第一次見這..

繫牽繩去散步！「土鵝」搖屁股巡超商萌翻　門口變粉絲..

地板出現「兩隻腳」奴才崩潰喊：誰吃的！　喵皇裝沒事

貴賓狗剛失去主人　3天後疑被市場攤販「當眾打死」丟..

2隻「迷你慣犯」誤闖壽司店　小藍企鵝同天被2度「逮..

玉山塔塔加黃猴貂生態監測　「嬌客」亂入猛看鏡頭

《大時代》初登場被黃少谷襲胸　林玉書準備好了：放心..

容易被蚊子「叮」上？　O型血的人要盡量減少3種氣味

小賈斯汀被「自己的偶像嫌棄」　老婆看不下去…跳出護..

東京鐵塔、櫻花樹在華山　期間限定「童齡快閃店」郭書..

雞排妹28歲想婚「約會對象2、3人」　決定交往3關..

劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照..

不斷更新／鄭凱文登板化解掉分危機　8上中信1：0富..

瓊斯盃／約旦「肌肉陣」難破　中華白買經驗24分慘敗

林依晨「冰裂禮服」露美背　驚艷紅毯全靠台灣新銳設計..

男「沒事就喘」動脈阻塞80%　醫16小時手術讓「血..

寵物動物熱門新聞

在汪碗裡撒藥粉　結果隔天超傻眼

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

浪浪遇車禍癱瘓　暖爸帥回：救！

橘貓陪小奴才歡樂共浴　網全跪了

汪被活埋沙灘火烤　90％毛掉光..

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

山竹撥開內餡長毛　網萌暈：極品

貓把機車當別墅　塞好塞滿爽住！..

貴賓疑被攤販「當眾打死」丟水溝

灰鸚鵡看電鍋空空「直接送一坨」

圍牆冒出一顆頭　從此就被纏上了

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

柴柴攔車燦笑被載走：阿母掰掰～

光頭阿伯帶象龜散步....龜仙..

讀者迴響

熱門新聞

在汪碗裡撒藥粉　結果隔天超傻眼

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

浪浪遇車禍癱瘓　暖爸帥回：救！

橘貓陪小奴才歡樂共浴　網全跪了

汪被活埋沙灘火烤　90％毛掉光..

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

山竹撥開內餡長毛　網萌暈：極品

貓把機車當別墅　塞好塞滿爽住！..

貴賓疑被攤販「當眾打死」丟水溝

灰鸚鵡看電鍋空空「直接送一坨」

圍牆冒出一顆頭　從此就被纏上了

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

柴柴攔車燦笑被載走：阿母掰掰～

光頭阿伯帶象龜散步....龜仙..

Uber司機拒載醉客　看到小乘..

最新影片

更多

台灣棄養鼠案例「年破500件」 他暖救8鼠籲觀念：勿合籠養

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

牧羊犬睡覺要抱抱爸成「人型布偶」-整隻壓身上...網：奴才還有呼吸？

歐告一早被挖起床散步超愛睏 被同伴狂親「嘴邊肉」眼神死

寵物訓練師-傑克羅素梗寶寶，背著書包來上課

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面