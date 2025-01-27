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寵物溝通師要不要納管　農業部仍在評估中

▲寵物溝通師開業指引的進度，農業部表示，目前仍在評估階段。（圖／記者陳詩璧攝）

▲寵物溝通師開業指引的進度，農業部表示，目前仍在評估階段。（圖／記者陳詩璧攝）

記者唐鎮宇／台北報導

寵物溝通是否真有其事，一直處於科學與信仰的灰色地帶。隨著近年台灣養寵物家庭增加，寵物溝通師服務也逐漸受到關注，不過農業部長陳駿季去年6月在立法院表態，因寵物溝通師缺乏科學證據支持，恐引發消費爭議，將訂定開業指引納管。對此農業部近日表示，因各界對此看法不一，目前仍在評估階段。

目前國內寵物溝通師市場行情每小時約在500元到2000元不等，溝通師可透過現場、遠距，甚至只看照片，就可以解釋寵物的想法給飼主聽；甚至有些溝通師還能幫忙飼主和已故寵物溝通。但國內並未有寵物溝通師從業人員人數統計。

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農業部長陳駿季去年6月在立院答覆立委質詢時表示，寵物溝通師沒有科學證據，「基本上不會認同」，後續將針對不合時宜、卻以寵物為名義的業者提出相關指引。

▲農業部長陳駿季2024年6月在立法院表態，因寵物溝通師缺乏科學證據支持，恐引發消費爭議，將訂定開業指引納管。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳駿季2024年6月在立法院表態，因寵物溝通師缺乏科學證據支持，恐引發消費爭議，將訂定開業指引納管。（圖／記者楊惠琪攝）

農業部動物保護司司長江文全近日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，對於寵物溝通師開業指引「目前仍在評估階段」，尚未召開任何會議討論。江說，要不要由政府訂指引「大家看法不太一樣」，政府會回到科學的角度討論是否需要規範。

寵物溝通師究竟準不準？家中有養狗的飼主Haru姐姐表示，她前後找過3個寵物溝通師，其中第一次找的溝通師相當準確，「當時我什麼背景資訊都沒講，只問『我家狗為什麼最近愛亂叫？』」，結果溝通師就說她的狗傳送了一個畫面過來，「房間裡有個男的一直在用電腦，我家狗每次看他，那個男的都不回頭看牠，讓我家狗覺得很莫名其妙」是狗狗吠叫的原因。這番話讓Haru姐姐嚇一跳，因為當時她的男友確實正因失業而住在她家，整天都在用電腦。不過，她後面兩次找其他溝通師的經驗不佳，溝通師多流於制式回答。

家中養兩隻貓的飼主游小姐則說，她家貓咪因焦慮舔毛，她透過溝通師詢問原因，結果溝通師說是她離家時交代貓咪照顧同伴的話，造成牠壓力，「溝通師在描繪兩隻貓的個性與說話語氣滿準的。」

對於寵物溝通師是否應該納管，Haru姐姐認為，溝通師就像心理諮商，「有時候你可能只是需要有一個人講出可以安撫你的話」，像她讓愛犬安樂死的那天，就需要溝通師來安撫她的心情。不過她也建議，政府可以建立投訴機制，她就遇過溝通師說她家狗想轉世當青蛙，「但我確定我家狗從來沒看過青蛙。」

游小姐則認為，寵物溝通師就像塔羅等身心靈服務，「信者恆信，不信者恆不信」，不太需要政府管制。

寵物溝通師、台灣動物溝通關懷協會理事長黃孟寅說，動物溝通在歐美行之有年，可分為「靈性動物溝通」和「非靈性動物溝通」兩類，目前台灣也有民間單位推出的考核認證機制，但屬性和人類的心理諮商師不同。未來若政府要訂定寵物溝通師開業指引，應透過公聽會制度，廣泛蒐集相關人士、專家學者與社會公正人士意見。

關鍵字： 寵物溝通師農業部科學證據養寵物寵物市場

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