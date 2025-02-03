大S生前茹素10多年「全為愛犬五妹娘」　為求子才打破原則

▲大S將愛犬「五妹娘」視為最愛的家人。（圖／犬象）



記者李依融／綜合報導

女星大S因流感併發肺炎在日本猝逝，消息震驚各界，大S一直以來相當疼惜動物，曾為了愛犬「五妹娘」吃素10多年，直到為了求子補身才打破自己的原則。

大S與家人曾經飼養一隻米格魯，狗狗在家排行老五，因此取名為「五妹娘」。五妹娘2歲時曾患重病，當時很多醫生都束手無策，大S便發願「只要妹娘能活下來，我願意吃素」，而妹娘後來奇蹟般地活到了15歲才離世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大S曾分享，五妹娘很貪吃也很調皮，還曾故意推門跳到小S床上尿尿，甚至拖出垃圾桶把衛生紙、衛生棉咬得到處都是，即使如此全家還是很寵愛五妹娘，只餵蒸餾水、特地從國外買來水床，讓妹娘成為幸福的狗狗。

▲大小S都很喜愛動物，即使妹娘調皮搗蛋，全家還是很疼愛愛犬。（圖／犬象）

大S把妹娘視為最愛的家人、最好的朋友，妹娘晚年臨終時，她在工作中仍不時關心愛犬得狀況，從大姊的電話得知妹娘似乎即將離世，她便要求轉交電話給妹娘，說了「妹娘，姊姊感謝你」，沒想到下一刻妹娘便嚥下最後一口氣，似乎就在等著大S跟牠說說話。

妹娘離世後，大S仍保持著吃素的習慣，因為她覺得「我所吃的每塊肉都等於是妹娘的肉，我不吃我的妹娘，所以我也無法吃任何動物。」直到後來大S求子心切，首先需要養好身體，然而許多補品中都含有肉的成分，因此為了求子她才打破10多年的原則。

大S1月25日還與丈夫具俊曄一起出席活動，沒想到與家人一同前往日本旅遊過春節，期間得了流感併發肺炎，在日本猝逝享年48歲。小S難過表示，「感謝這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她。」

▲大S因流感併發肺炎，春節期間在日本猝逝。（圖／記者李毓康攝）