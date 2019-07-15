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夏威夷汪被「埋沙火烤」90％毛掉光　一碰水每吋皮膚都在流血

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▲▼夏威夷,狗,活埋,夏威夷之爪,PAWS of Hawaii（圖／翻攝自Instagram帳號「pawsofhawaii」）

▲夏威夷有隻狗狗被熱沙活埋。（圖／翻攝自Instagram帳號「pawsofhawaii」）

國際中心／綜合報導

動物救援組織夏威夷之爪（PAWS of Hawaii）在歐胡島（O'ahu）沙灘上發現差點被活埋的狗狗雷伊洛哈（Leialoha），毛孩全身大約90％的毛都掉光了，皮膚被曬傷紅腫潰爛，左前爪還有被刀割傷的痕跡。中途愛媽亞曼達提到，汪汪一開始非常害怕人類，第一次洗澡時血流如注，幸好現在已經慢慢康復。

 
 
 
 
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夏威夷之爪表示，雷伊洛哈被發現時只剩下一顆頭勉強露在外面，幾乎要被活埋，全身灼傷紅腫得令人難以置信。執行長杜蘭德（Ku'ulei Durand）說，「牠全身都發出惡臭，因為身上太多潰爛的傷口。」救援團隊在沙堆中還發現一把鏽跡斑斑的彎刀，因此推測那就是用來砍傷狗狗的工具。

狗狗被當地醫院診斷出嚴重皮膚病與脫水，全身脫毛，接受治療後到中途之家休養。亞曼達說，她原本無聊滑著手機，看到雷伊洛哈的救援資訊，心都快要碎了，「牠剛來的時候，除了上廁所以外的時間都縮在籠子裡面，第一次洗澡時，身上每一吋皮膚都在流血！」

幸好，狗狗的傷勢逐漸康復，也漸漸卸下心防，願意接觸人類。亞曼達表示，雷伊洛哈開始對周遭事物產生好奇心，「昨天晚上朋友來訪，牠竟然主動走出來，好像想要看看晚餐吃什麼，而且非常喜歡待在咖啡桌下面。」她也說道，「我們還有很長的一段路要走，不過最糟糕的時期已經過去了！」

關鍵字： 夏威夷活埋夏威夷之爪PAWS of Hawaii北美要聞

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