保持距離！落磯雪羊出現「不自然行為」　伸進車內舔鹽巴

▲野生落磯雪羊主動靠近車輛。(圖/翻攝自Twitter@CPW_NE)

國際中心/綜合報導

科羅拉多公園及野生動物部門9日呼籲民眾,千萬不要餵食任何動物,因為伊凡斯山(Mount Evans)的落磯雪羊已經失去警戒心,甚至數次主動靠近休旅車,想要找人撒嬌,這些都被認為是「不自然行為」。政府擔心人類與野生動物太過親密,可能讓落磯雪羊失去野外生活的能力,更不願讓遊客置身危險之中,希望大眾一起為野生動物保育盡一分心力。

自從2018年起,野生動物部門頻頻觀察到落磯雪羊的「怪異行徑」,牠們隨意把頭伸進車內,舔舐車輛上的鹽巴,靠近手拿食物的人類,甚至願意忍受遊客近距離拍照,整天想與人類為伍,已經悖離自然習性,「如果到洛磯山脈健行,請絕對不要餵食任何動物,並且保持安全距離。」

▲地盤性強的落磯雪羊和人類距離很近。(圖/翻攝自Twitter@CPW_NE)

部門主管尼克森(Joe Nicholson)解釋,這些現象顯示落磯雪羊已經逐漸習慣與人類親近的生活,尤其是遊客時常忽視安全距離,和動物們靠在一起拍照甚至餵食,「我們曾經發現一隻雪羊跳上休旅車玩耍,甚至有人想要把小羊帶回家,這些行為都已經違背野生動物的天性。」

為了防止類似情況再度發生,野生動物部門將利用噪音、電擊槍、棍棒、漆彈槍等武器嚇阻落磯雪羊,讓牠們再度對人類保持警戒心,也會聯繫美國國家森林局以及丹佛山公園,希望能夠協助在廁所周邊築起圍籬,並且避免在停車場、山路上使用鹽巴融化積雪。

落磯雪羊(Mountain Goat),成羊最大可以長到160公分,體重可達70至140公斤,不論公母都有長犄角,全身雪白。牠們棲息在海拔2000公尺高的山區,也能在零下40度的低溫生存,特殊的腳蹄構造,能夠在雪地與峭壁岩石上如履平地,領域性非常強烈,如果不慎侵入地盤,可能招致攻擊。

Bighorn sheep or mountain goats coming right up to people on Mount Evans is likely a result of being fed or becoming accustomed to having people close by when they try to take photos with wildlife. This can lead to dangerous encounters.



https://t.co/rYJcag69ae pic.twitter.com/DoVAIathrN