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保持距離！落磯雪羊出現「不自然行為」　伸進車內舔鹽巴

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▲▼落磯雪羊,雪羊,洛磯山脈,科羅拉多州（圖／翻攝自Twitter@CPW_NE）

▲野生落磯雪羊主動靠近車輛。（圖／翻攝自Twitter@CPW_NE）

國際中心／綜合報導

科羅拉多公園及野生動物部門9日呼籲民眾，千萬不要餵食任何動物，因為伊凡斯山（Mount Evans）的落磯雪羊已經失去警戒心，甚至數次主動靠近休旅車，想要找人撒嬌，這些都被認為是「不自然行為」。政府擔心人類與野生動物太過親密，可能讓落磯雪羊失去野外生活的能力，更不願讓遊客置身危險之中，希望大眾一起為野生動物保育盡一分心力。

自從2018年起，野生動物部門頻頻觀察到落磯雪羊的「怪異行徑」，牠們隨意把頭伸進車內，舔舐車輛上的鹽巴，靠近手拿食物的人類，甚至願意忍受遊客近距離拍照，整天想與人類為伍，已經悖離自然習性，「如果到洛磯山脈健行，請絕對不要餵食任何動物，並且保持安全距離。」

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▲▼落磯雪羊,雪羊,洛磯山脈,科羅拉多州（圖／翻攝自Twitter@CPW_NE）

▲地盤性強的落磯雪羊和人類距離很近。（圖／翻攝自Twitter@CPW_NE）

部門主管尼克森（Joe Nicholson）解釋，這些現象顯示落磯雪羊已經逐漸習慣與人類親近的生活，尤其是遊客時常忽視安全距離，和動物們靠在一起拍照甚至餵食，「我們曾經發現一隻雪羊跳上休旅車玩耍，甚至有人想要把小羊帶回家，這些行為都已經違背野生動物的天性。」

為了防止類似情況再度發生，野生動物部門將利用噪音、電擊槍、棍棒、漆彈槍等武器嚇阻落磯雪羊，讓牠們再度對人類保持警戒心，也會聯繫美國國家森林局以及丹佛山公園，希望能夠協助在廁所周邊築起圍籬，並且避免在停車場、山路上使用鹽巴融化積雪。

落磯雪羊（Mountain Goat），成羊最大可以長到160公分，體重可達70至140公斤，不論公母都有長犄角，全身雪白。牠們棲息在海拔2000公尺高的山區，也能在零下40度的低溫生存，特殊的腳蹄構造，能夠在雪地與峭壁岩石上如履平地，領域性非常強烈，如果不慎侵入地盤，可能招致攻擊。

關鍵字： 北美要聞科羅拉多州雪羊落磯雪羊

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