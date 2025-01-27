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又有遊客爬欄杆「強闖鬣狗區」　台北動物園回應了

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記者趙蔡州／綜合報導

動物園是許多人春節走春的好地方，但欣賞動物時務必遵守園區規定。台北市立動物園近日又傳出，有遊客試圖跨越圍欄，進入斑點鬣狗棲地，所幸被熱心路人制止。動物園發言人曹先紹表示，去年11月才發生類似事件，後續除了會調閱監視器，找到當事遊客告誡外，也會思考園區如何改善。

台北市立動物園去年11月16日才發生有男子不顧告示，在眾人眼前直接翻越圍欄進入斑點鬣狗棲地，還朝下方的斑點鬣狗丟異物，甚至用伸手試圖逗弄對方，由於鬣狗咬合力可達到400多公斤，比老虎、獅子等猛獸的咬合力都還要強，一旦被咬住手或不小心跌下去，後果恐不堪設想。

▲▼台北動物園斑點鬣狗再被騷擾 正義男挺身喝斥獲讚聲。（圖／翻攝自threads）

▲白衣男試圖翻越欄杆，被正義哥大聲喝止。（圖／翻攝自threads）

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沒想到事隔2個多月，又有一名白衣男子近日試圖跨越圍欄進入鬣狗棲地，不過他跨越到一半，有一名正義哥看不下去，大聲喝止他「白衣服的先生你下來，要講幾次啊」，他才悻悻然離開現場，其他遊客則為正義哥的舉動鼓掌稱讚，整個過程都被其他遊客拍下。

動物園發言人曹先紹表示，去年11月才發生遊客跨越斑點鬣狗圍欄事件，然而不論是「社維法」還是「動物保護法」，都必須對方「經勸阻而不聽」才可以開罰，這次因為有遊客在現場及時阻止，保全人員趕到現場時，當事人已經停止不當行為，不過他們仍會調閱監視影像，找到當事人進行告誡。

曹先紹也指出，去年11月事件發生後，園區就強化了入園須知、事件通報後的處理流程，現場也都設有警告標語，假日也會增派人員巡邏及宣導，沒想到事隔2個月多又有遊客試圖闖入，將進一步思考園區規劃，檢討該場地是否為最合適的展區，是否有其他合適展點。

關鍵字： 動物園鬣狗

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