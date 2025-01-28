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假期出遊怕毛孩暈車　三步驟守護主子健康

▲▼狗狗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少爸爸媽媽假期會帶著家中毛孩一起踏青去。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蒲世芸／採訪報導

連續假期好想帶著家中毛孩一起出門踏青逛逛拍美照，但又擔心小寶貝在長途旅程中暈車嘔吐身體不適？想要和毛孩擁有一趟美好的旅程，多注意一些眉角就可以讓自己和毛孩玩得更加盡興，趕快來一起看看吧。

一、暈車症狀

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其實狗狗和人一樣，都可能出現暈車的症狀，不過依照毛孩的適應力可能有所不同。寵物會暈車的主要原因，在於牠們在行駛交通道路上會出現「動暈症」的症狀，由於本身的平衡能力受到阻礙，因此可能會出現打哈欠、狂流鼻涕與口水、吠叫、不安發抖，嚴重時甚至會出現呼吸困難、四肢無力、嘔吐、失禁等症狀；亦有可能因為汽車產生的氣味、不熟悉的環境，以及年紀越小越容易有暈車狀況。這時別忘給狗狗更多的體諒，有信任的主人陪伴在身邊，可以幫助毛孩更好的克服和恢復。

二、克服暈車小撇步

在出發前6小時內就可以讓家中寵物開始禁食，但飲水量則不需要限制；在行車途中可以稍微打開車窗，保持車內通風，並降低車速、保持穩定駕駛狀態；在行前也可以替寵物進行減敏訓練，讓毛孩分散注意力並循序漸進適應搭車，或是提供具有安全感的空間、放一些牠們喜歡的玩具、增加環境熟悉感等。

為了讓狗狗適應坐車，一開始也可以先以短距離為目標；飼主可在出門前，先帶毛孩到醫院請醫師開預防動暈症的藥物，需要注意的是，藥物必須在出門前2小時服用，對抑制暈車才會有效果。

▲▼狗,老狗,老犬,毛孩,汪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲出遊前建議先諮詢醫生意見討論毛孩是否適合出遊，以及有無須特別注意的地方還有需要準備哪些藥品等。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

三、隨時注意毛孩身體狀況

年紀較大或者是有過敏、有身體不適狀況、沒有按計劃定期接種疫苗的毛寶貝是不太適合出遊的。即便身體健康，和毛孩外出時也別忘隨時注意牠的身體和情緒，也要小心不要誤食及亂吃，才能確實保護好自家主子。和寵物出門時因為環境變動，寶貝有時難免會有些不安，因此可以帶著牠們喜愛與熟悉的玩具、毯子等增加安全感。

每個毛孩都是獨特的，狀況也不一樣，因此外出前千萬別忘先諮詢醫生意見，並討論判斷毛孩的狀況是否適合出遊、需要注意的事項，以及必須攜帶哪些必備藥品等，以免突然發生身體不適情形。同時像是狗狗的牽繩、日常清潔與保健相關用品，也別忘在出發前再次確認是不是都已經備齊。

關鍵字： 寵物毛孩

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