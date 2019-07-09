9公斤胖貓人人嫌太兇　飼主感性爆料「深夜暖舉」萬人落淚

▲平時兇悍的奧黛莉，晚上就會化身撒嬌貓咪。（圖／翻攝自Reddit）

國際中心／採訪報導

外國網友skeletoorr寫信給愛貓奧黛莉，說出牠半夜都會偷偷爬上床撒嬌的秘密。原來，奧黛莉平常對待別人總是非常兇悍，被許多人嫌棄，因此飼主撰文為毛孩「平反」，細膩描繪貓咪內心深處溫柔可愛的一面。文章貼到網路論壇《Reddit》上，感動1萬多名網友。

飼主透露，奧黛莉非常兇悍，甚至會攻擊不喜歡的人，卻會趁著夜深人靜時，偷偷跑到被窩裡磨蹭撒嬌，「你可是有9公斤重，真是隻胖貓，我可以感覺到你踩過我的身體。」她在信中細數毛孩令人融化的撒嬌行為，「你開心的時候呼嚕聲大得像火車經過，還常常不小心把口水滴到我臉上。」

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原來，奧黛莉被撿到的時候，病懨懨只剩半條命，花了4年才逐漸恢復健康，卻一直都不太喜歡人類。skeletoorr感性地說，「你只花了8年，就慢慢允許親朋好友摸摸你的頭，雖然其他地方還是不准碰，但我真的非常開心。」

skeletoorr認為，毛孩平常看似兇悍，卻用自己獨特的方式表達愛意，所以不論別人怎麼嫌棄，她都會一樣深愛著奧黛莉。

許多網友看見這封信以後，紛紛留言，「這是我看過最棒的故事！」、「奧黛莉真的非常愛妳。」、「太美好了，謝謝妳愛牠！」飼主收到預料之外的熱烈反應，也由衷表示感謝，並將每一則正面回應念給奧黛麗聽，「牠看起來非常開心！」