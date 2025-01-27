老公值夜班去　她在家獨自大戰蟑螂！用「這招」封印在天花板



▲蟑螂可能是人類史上最可怕的敵人。 （示意圖／記者李佳蓉攝）

記者周偉承／綜合報導

人類一生中最可怕的敵人是什麼？是疾病嗎？還是另一半的前任？相信有很多人心中的想法都是「蟑螂」！蟑螂除了有嚇人的外觀外，牠們神出鬼沒、可能出現在各種角落的習性也讓人感到恐懼。一位網友在老公出去值夜班時，竟然在家中天花板發現小強，孤立無援又是深夜，根本是惡夢中的惡夢。

日本一位網友在X上分享，某天半夜在老公出門去值夜班不在家時，自己突然發現了一隻小強在天花板上散步，雖然害怕，但心中想著「必須要做點什麼才行」，經過一番努力後，天花板就變成了圖中的樣子，讓她大喊「好累」。

從圖中可以發現原PO拿了一個小碗直接罩住小強，並且用了好幾條膠帶把小碗黏在天花板上，更封住小碗與天花板之間的縫隙，不讓小強有一絲脫逃的機會，簡直就像是把小強封印了一樣。

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▼蟑螂被「封印」在天花板。



直到隔天早上老公下班回家後，才由老公用塑膠袋包住小碗連同小強一直裝起來，拿到外面處理掉。原PO搞笑表示，這隻小強可能連自己會飛都不知道才會被抓住，另外她也提到，那個拿來封印小強的小碗其實是女兒的玩具，開玩笑說小碗不能再用了，「對不起女兒」。