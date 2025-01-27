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白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園一名身穿白衣牛仔褲的遊客試圖跨越鬣狗圍欄，身旁就有小朋友看著，見義勇為的遊客怒罵「白衣服的先生！下來！講幾次啊！」，其他遊客也跟著鼓掌支持。這段影片在Threads獲得關注，目前已累積6.6萬讚，網友們紛紛說「以前當班長嗎？」、「好像體育老師在罵人」，讚賞勇敢制止脫序遊客的行為。

正義哥喝斥翻越鬣狗圍欄男子。（圖／Threads@averychang2014提供）

▲脫序男子屢勸不聽，正義哥隔空喝斥要他下來。（圖／Threads網友@averychang2014提供）

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Threads網友@averychang2014夫妻25日到台北市立動物園遊玩，經過鬣狗的欄舍時，看到一名白衣服牛仔褲的男子翻越柵欄，無視「請勿攀爬」的告示，一邊發出「嗚呼~嗚呼~」的聲音吸引鬣狗，一邊拿著手機拍照，而一旁就有許多小朋友在旁邊看。@averychang2014的丈夫見狀便上前制止「先生請不要在這裡好嗎？」，這名白衣男子便離開圍欄，沒想到當@averychang2014夫妻走遠，白衣男子又再次翻越圍欄。

台北市立動物園鬣狗。（圖／台北市立動物園提供）

▲鬣狗欄舍外有許多「請勿跨越」的告示。（圖／台北市立動物園提供）

@averychang2014拍攝的影片中，他們走到鬣狗欄舍對面的遊客步道，先生又見到該男子再度違規，便直接喊到「白衣服的先生！下來！講幾次啊！」，脫序男子才離開圍欄，而一旁的遊客也紛紛鼓掌，讚賞@averychang2014先生見義勇為的行為。

對於網友們的讚揚，@averychang2014解釋，「畢竟我先生脾氣不大好，剛好那個人遇到我先生算他倒楣」，他也提到，「旁邊很多小孩都在看，不要（讓脫序男子）成為負面教材讓他們有樣學樣。」

台北市立動物園鬣狗。（圖／台北市立動物園提供）

▲斑點鬣狗是肉食性動物，狩獵大型獵物時經常從脆弱的肛門先下手。（圖／台北市立動物園提供）

對於遊客翻越圍欄逗弄鬣狗，台北市立動物園表示，經過正義遊客的喝止，園方保全抵達現場時脫序遊客已停止不當行為。動物組熱帶雨林區區長翁紹益介紹，斑點鬣狗是兇猛的肉食性動物，去年曾有遊客翻越柵欄逗弄鬣狗，動物園當時便請警方協助處理，且在展場周圍架設電路線防止鬣狗逃脫。他也提到，若是遇到脫序遊客，園內設有緊急聯絡電話可聯繫服務台，動物園工作人員會即時處理。

台北市立動物園鬣狗。（圖／台北市立動物園提供）

▲台北市立動物園設有緊急電話。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 台北市立動物園鬣狗斑點鬣狗脫序遊客

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