飼主載毛孩返鄉「歡迎共乘」　條件「副駕是狗的」惹笑網友

▲飼主帶著毛孩們返鄉，有些人徵求共乘，有些人邀請帶著毛孩共乘。（圖／飼主提供）



記者陳安榆、李依融／綜合報導

許多飼主春節返鄉必須帶著毛孩，交通上諸多不便，便在臉書共乘社團PO出自家毛孩的照片，希望能徵求順路的車程，也有不少人開車返鄉，歡迎其他飼主帶著毛孩共乘，頓時社團變成「曬毛孩聖地」，也讓網友們被萌到直呼「好想搭」。

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▲副駕駛座是小嘎專屬的，他不喜歡《帕拉梅拉》和《DJ小慌》，飼主說這兩首「禁點歌」。（圖／飼主提供）

共乘社團中一隻巧克力色臘腸狗的照片特別吸引人注意，由於適逢春節返鄉期間，李姓飼主要帶著臘腸狗「小嘎」從新竹北上到台北，便熱心地開放共乘，載順路的網友一起到台北，也特別標示「寵物友善」，並表示說「可以坐後座，副駕駛座是狗（小嘎）的」。有趣的內容立刻引起許多網友注意，紛紛表示「想跟狗狗一起坐」、「沒有要搭，但在新竹哪裡可以遇到這隻狗」、「好可愛，沒有要去台北但想跟狗狗一起搭車」。

李姓飼主笑說，或許是新竹到台北交通相對方便，後來「萬人響應無人到場」，他便自己載著小嘎啟程了，不過如果之後有機會也可以再嘗試看看。

▲飼主帶柯基女兒從高雄到台北，大方邀請共乘。（圖／飼主提供）

另一名保時捷車主帶著柯基犬要從高雄到台北，他也邀請2、3位乘客一起開夜車避塞車，並強調「不收費，但希望能隨喜捐贈浪浪飼料」。網友們看到貼文紛紛留言「我是看到狗點進來的」、「沒有要搭車，但想擼狗」、「車主好有愛耶」、「狗萌車也美」、「天啊好可愛！還有什麼跟柯基出去玩的行程嗎？」。

飼主表示，他南下過完年要趕回台北工作，因為只有自己帶狗狗，便想說順路幫忙有需要的人，沒想到收到這麼多回應，最後也將載另一隻柯基還有貓咪和飼主一起北上。

由於春節期間許多人有返鄉需求，共乘社團也相當熱絡，不少帶著寵物的飼主也在此找到好心人幫忙，順路一起帶毛孩回家。《ETtoday寵物雲》提醒您，共乘務必注意自身安全，若是帶著毛孩，也要做好管理責任，讓往返路程都平安順利。

▲柯基Kiki的爸爸將載另一隻柯基犬還有一隻貓咪一起北返。（圖／飼主提供）