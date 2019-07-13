沼澤巨鱷把4米緬甸蟒當玩具！　空中狠甩再拖進水中溺斃

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美國自然生態攝影師威爾森（Ewan Wilson）在佛羅里達州大沼澤地國家公園（Everglades National Park）拍攝到鱷魚玩弄巨蟒的影片，只見一隻美國短吻鱷把長達4公尺的緬甸蟒咬住以後，在空中左右亂甩，看起來好像在玩玩具，畫面令人震懾。

威爾森在鯊魚谷遊客中心（Shark Valley Visitors Centre）附近騎單車，突然聽見水花聲，沒想到竟是一隻美國短吻鱷正在「玩弄」大蛇。只見巨鱷一邊把緬甸蟒拖進水中，一邊咬著牠甩來甩去，最後還累得在沼澤裡翻肚睡著了。

威爾森表示，此生從沒見過這麼巨大的蛇，「這一幕簡直像是好萊塢電影畫面！」他也提到，以前有商人把緬甸蟒當作寵物進口，沒想到飼主們任意棄養，讓這些外來種在南佛羅里達沼澤地造成浩劫，許多原生種動物被獵捕，「不過，美國在地的掠食者才不會輕易讓步！」

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▲美國短吻鱷。（圖／取自免費圖庫CC0）

美國短吻鱷又稱密西西比河鱷，分布於美國東南部，口鼻呈現圓寬狀，幼體呈現黑色且帶有黃色橫紋，長大後花紋消失，身長可達2.8至5公尺長。牠們擅長潛伏在水下等待，再躍起一口咬住動物的頭部，把獵物拖進水裡溺斃。

▲緬甸蟒。（圖／取自維基百科）

近年影響南佛羅里達的緬甸蟒以體型巨大著稱，身長最長可達7公尺。其頭部呈三角形，身體大多為黃褐色、灰棕色，並且帶有許多不規則的黑褐色斑紋。牠們大多分布在低海拔的闊葉林區、草原或河谷地形，屬夜行性動物，以鳥類、哺乳類和其他爬蟲類為食。