甩尾掙扎！劍魚游淺灘產卵　慘遭遊客「飛撲＋亂石」砸死

▲ 劍魚在影片0:08秒處遭到遊客飛撲，之後便開始掙扎逃離。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

希臘網路近日流傳一則劍魚活生生遭遊客用石頭砸死的影片。一隻劍魚（swordfish）疑似要到淺灘上產卵時，不幸被遊客拿石頭砸死，這起虐殺劍魚的事件立刻激起上萬名希臘人的怒火，並連署請願要求政府處罰影片中的遊客，以及沒有及時阻止悲劇的工作人員。

據英國《獨立報》報導，這起虐殺劍魚事件發生在希臘哈爾基斯市（Chalkida），從影片中可以看到，當劍魚不停地在海灘附近徘徊時，有年輕遊客一直在後方追趕，還飛撲試圖抓住尾鰭，導致劍魚不斷扭動尾鰭並設法逃跑，但仍遭到一旁的其他遊客丟擲石頭。不幸的是，當工作人員到場後，劍魚早已死亡，雖然驗屍結果尚未公布，但當地民眾紛紛指責遊客就是兇手。

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▲一群遊客在後方追趕。（圖／翻攝自Youtube／Eviazoom.gr tv）

對此，許多希臘民眾紛紛連署請願，要求政府向迫害劍魚的旅客和未能及時阻止慘劇發生的工作人員，進行起訴或處以罰款，據悉至今已有2.7萬人連署。這份請願書也將送往希臘警方和希臘動物保護局。

請願書指出，「現在是阻止我國再次發生虐待動物的恐怖行為了，我們要求向所有參與遊客和沒有阻止慘劇的工作人員處以罰款........當然，我們知道這不是受保護的物種，但我們的聲音必須被聽見，才能阻止令人無法接受的暴徒行為，發生在每一隻弱小的生物身上。」

不過，一些未經證實的媒體報導，當時遊客發現劍魚背鰭浮出水面時，誤以為是鯊魚，也有人則表示，劍魚之所以離海灘很近，可能是在找尋適合產卵的地方。

▼ 劍魚游入許多遊客待的淺灘上。

Swordfish Killed by Swimmers on a Beach in Chalkida, Greece https://t.co/xb9V3Xo7hW pic.twitter.com/mSHoOXuMbg — Katia Davis (@katiadavis) July 14, 2019

面對民眾的怒火，當地港務局的一名官員表示，當時工作人員沒有意識到劍魚已經迷失方向，還游進離遊客們周遭，在事件發生的一分鐘後，救生員到場發現劍魚已經死亡。據悉，劍魚的屍體已經移送當地太平間，獸醫將進行驗屍找出死因。一些未經證實的媒體報導，影片目前也已經發送給當地檢方以利調查。

這起事件曝光後，除了希臘民眾憤怒外，許多網友也紛紛譴責遊客的行為，「這些愚蠢行為的責任在於涉案人的父母，很明顯地，他們完全沒有教導孩子尊重其他生物的觀念」、「越來越多證據證實人類很糟糕」、「我第一次看到這麼多動物在追一條魚」，此外，有網友也憐憫旗魚的處境，希望「海灘上的星星可以讓劍魚安息」。