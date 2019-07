甩尾掙扎！劍魚游淺灘產卵　慘遭遊客「飛撲＋亂石」砸死

▲ 劍魚在影片0:08秒處遭到遊客飛撲,之後便開始掙扎逃離。(影片取自Youtube,如遭刪除請見諒。)

國際中心/綜合報導

希臘網路近日流傳一則劍魚活生生遭遊客用石頭砸死的影片。一隻劍魚(swordfish)疑似要到淺灘上產卵時,不幸被遊客拿石頭砸死,這起虐殺劍魚的事件立刻激起上萬名希臘人的怒火,並連署請願要求政府處罰影片中的遊客,以及沒有及時阻止悲劇的工作人員。

據英國《獨立報》報導,這起虐殺劍魚事件發生在希臘哈爾基斯市(Chalkida),從影片中可以看到,當劍魚不停地在海灘附近徘徊時,有年輕遊客一直在後方追趕,還飛撲試圖抓住尾鰭,導致劍魚不斷扭動尾鰭並設法逃跑,但仍遭到一旁的其他遊客丟擲石頭。不幸的是,當工作人員到場後,劍魚早已死亡,雖然驗屍結果尚未公布,但當地民眾紛紛指責遊客就是兇手。

▲一群遊客在後方追趕。(圖/翻攝自Youtube/Eviazoom.gr tv)

對此,許多希臘民眾紛紛連署請願,要求政府向迫害劍魚的旅客和未能及時阻止慘劇發生的工作人員,進行起訴或處以罰款,據悉至今已有2.7萬人連署。這份請願書也將送往希臘警方和希臘動物保護局。

請願書指出,「現在是阻止我國再次發生虐待動物的恐怖行為了,我們要求向所有參與遊客和沒有阻止慘劇的工作人員處以罰款........當然,我們知道這不是受保護的物種,但我們的聲音必須被聽見,才能阻止令人無法接受的暴徒行為,發生在每一隻弱小的生物身上。」

不過,一些未經證實的媒體報導,當時遊客發現劍魚背鰭浮出水面時,誤以為是鯊魚,也有人則表示,劍魚之所以離海灘很近,可能是在找尋適合產卵的地方。

▼ 劍魚游入許多遊客待的淺灘上。

