巧遇奇異鳥夜間覓食　呆愣兩秒手插口袋「提起褲子」拔腿就跑

▲奇異鳥瀕臨絕種。（圖／翻攝自IG／@capital.kiwi）



實習記者陳安榆／綜合報導

紐西蘭有一個動保專案「The Capital Kiwi Project」致力於保育國鳥「奇異鳥」，防止完全滅絕。這天保育者在夜間巡邏時，偶遇一隻正在覓食的奇異鳥，雙方互看了幾秒，這隻鳥呆愣了一下，馬上往反方向狂奔，由於沒有翅膀，看起來就像手插在口袋裡，提著褲子逃跑一樣，模樣非常好笑。

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▲奇異鳥的天敵是白鼬。（圖／翻攝自IG／@capital.kiwi）



IG@capital.kiwi紀錄救助的過程和趣事，這天剛好遇到一隻奇異鳥，沒想到害怕的牠嚇到當機了，終於想起要跑，牠一個轉身就開始狂奔，因為沒有翅膀，看起來就像把手藏起來一樣。由於奇異鳥為無翼鳥，導致在生存上經歷不少困難，除了人類帶來的生態變化之外，白鼬是此物種極大的天敵，動保團體設下了許多抓捕鼬類的陷阱，期望能減少國鳥的損傷。

▲因為沒有翅膀，拔腿狂奔就像提著褲子。（圖／翻攝自IG／@capital.kiwi）



影片發佈後網友紛紛留言「口袋藏了什麼」、「平衡感真好」、「沒有手看起來腿好長」、「希望保育成功，不要滅絕」、「影片看一次笑一次」，大家都很關心這種搞笑又毫無攻擊力的物種之滅絕問題。