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台南水道博物館出現新寵兒　一對大小雞陪飼主參觀古蹟很吸睛

▲來自台南永康的謝小姐，帶著1隻大公雞和1隻小母雞，一起前往台南山上花園水道博物館放風，卻意外吸引眾多入園參觀的民眾感到好奇，紛紛上前探詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲來自台南永康的謝小姐，帶著1隻大公雞和1隻小母雞，一起前往台南山上花園水道博物館放風，卻意外吸引眾多入園參觀的民眾感到好奇，紛紛上前探詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南山上花園水道博物館是知名的寵物友善園區，除了毛小孩以外，也歡迎各種寵物入園，24日許多參觀民眾，竟發現早年在台灣四處可見的家禽-「雞」，現在竟搖身一變成為養尊處優的「寵物」了。

▲來自台南永康的謝小姐，帶著1隻大公雞和1隻小母雞，一起前往台南山上花園水道博物館放風，卻意外吸引眾多入園參觀的民眾感到好奇，紛紛上前探詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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今天下午，來自台南永康的謝小姐入園遊玩，但她帶來的特殊寵物，是1隻神氣的大公雞和1隻小母雞；渾身發亮的黑色羽毛，搭配頭頂上鮮紅的肉冠，大公雞雄赳赳氣昂昂的睥睨四周；而渾身雪白羽毛的母雞，則是低調地躲在寵物背包內，形成強烈對比。

▲來自台南永康的謝小姐，帶著1隻大公雞和1隻小母雞，一起前往台南山上花園水道博物館放風，卻意外吸引眾多入園參觀的民眾感到好奇，紛紛上前探詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

不少小朋友只在餐桌或書本上看過雞，沒機會接觸到活生生的雞，看到兩隻雞，紛紛湧上去，有的人好奇地摸肉冠，有的拉羽毛，現場不時傳出驚呼聲！謝小姐說，白色母雞是朋友養殖場繁殖的，但因為養殖場被流浪狗闖入，把所有的雞都咬死了，只剩下牠死裡逃生，因此她就收養起來，後來再找了1隻公雞來作伴，就一路養到現在，也已經4年了。

▲來自台南永康的謝小姐，帶著1隻大公雞和1隻小母雞，一起前往台南山上花園水道博物館放風，卻意外吸引眾多入園參觀的民眾感到好奇，紛紛上前探詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

謝小姐說，公雞很盡責，每天天才要亮，就會大聲啼叫，吵得大家不能安眠，因此用牠的叫聲，取名「麥咕」，希望提醒牠一大早別那麼愛叫，因為雞叫聲並沒有叫人早起的效果；至於母雞因為通身雪白，所以就直接叫「克林姆」，倒也容易記。

▲來自台南永康的謝小姐，帶著1隻大公雞和1隻小母雞，一起前往台南山上花園水道博物館放風，卻意外吸引眾多入園參觀的民眾感到好奇，紛紛上前探詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

謝小姐除了帶兩隻雞來放風，今天還準備了不少雞零食，這種尊榮的享受與待遇，可要讓以前的「跑山雞」看到，心裡肯定不是滋味吧！

關鍵字： 台南水道博物館寵兒古蹟吸睛

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