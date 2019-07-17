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「月餅臉」萌喵挑戰開瓶蓋　嘴邊肉狂蹭還「偷吃步」

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▲▼貓咪挑戰開瓶蓋最後用偷吃步才成功。（圖／翻攝自Instagram帳號「@hosico_cat」） 

▲貓咪挑戰開瓶蓋最後用偷吃步才成功。（圖／翻攝自Instagram帳號@hosico_cat）

寵物小組／綜合報導

俄羅斯萌貓Hosico有著一張正圓形的月餅臉，這天牠打算用猖狂的嘴邊肉來挑戰開瓶蓋，只見牠不斷用臉頰磨蹭瓶子，沒想到瓶蓋依然緊緊黏在上面，這也讓Hosico不得不使用「偷吃步」，直接將瓶子推倒宣告挑戰成功！

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近日網路上流行用腳「踢開瓶蓋」，引起不少人出奇招挑戰，Hosico也搭上這股熱潮！從影片中可以看到，有著一張大圓臉的Hosico見到前方的瓶子後，毫不猶豫使出牠引以為傲的嘴邊肉，打算用臉頰蹭開瓶蓋，沒想到準備好的招數一點用也沒有，讓Hosico只好來用「偷吃步」直接將瓶子推倒，瓶蓋順利飛出脫離瓶身，Hosico用臉頰另類的挑戰成功！

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飼主經常在Instagram帳號@hosico_cat分享家中萌喵的日常生活，前陣子飼主在家中裝設保鮮膜機關，想測試Hosico會有甚麼反應？然而Hosico也展現牠聰明的一面，牠先是小心翼翼的觀察，最後從保鮮膜上方飛躍而過，將出糗的危機轉成牠帥氣的演出！

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關鍵字： 貓咪瓶蓋瓶蓋挑戰偷吃步月餅臉嘴邊肉

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