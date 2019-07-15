柴攔鄰居車燦笑討摸　下秒跳上去「對郎造」：阿母byebye

▲柴犬跳上鄰居車「對郎造」。（影／粉絲專頁「柴犬Kuri與貓老大們」授權提供）

實習記者呂佩倫／採訪報導

只要有機車，誰都可以當本汪的司機！柴犬Kuri非常喜歡出去玩，這天牠在停車場遇到鄰居，竟然直接上了對方的車，開開心心「對郎造」！飼主將這段愛犬跟人跑的畫面錄下，並上傳到粉絲專頁「柴犬Kuri與貓老大們」，引來不少粉絲笑翻按讚。

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▲Kuri在鄰居車上燦笑不肯下來。

從影片中可以看到，Kuri見到鄰居的機車後，整隻狗貼上去燦笑搖尾討摸摸，接著更是直接闖進腳踏墊坐下，任由鄰居騎車載走，寧肯把馬麻拋在腦後，也不願放棄出去兜風的機會！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，Kuri喜歡討摸摸，也很愛坐摩托車，只要有機車就有機會將牠帶出場，而且甚至還會賴著不走，總是要人拉項圈提醒才肯乖乖下車。

▲kuri迫不急待想上車去學校。

Kuri除了喜歡上機車以外，牠還非常愛坐「校車」，每天早上牠看見「東洋狗學校」的車子來時，都會興奮地立刻衝上前，迫不急待想快點上車，準備到狗狗學校上課去。此外，牠也是隻「出門就別人家的狗」，十分喜歡向人討摸摸，看到人就會自然地湊過去，親人程度簡直可以去選里長！

▼Kuri當別人家的狗系列。

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飼主將Kuri跟人跑的影片上傳時無奈寫下，「我的狗不是我的狗！」引來不少粉絲笑翻按讚，也有人逗趣留言，「哭力好可愛！」、「 哭力跟奴才的上輩子是什麼關係，怎麼那麼不喜歡」、「完全沒打算下車XD」、「柴：馬麻掰掰～別想我啊」、「人家就想出去玩～」、「鄰居要出門Kuri還跑過去攔車XD」。

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