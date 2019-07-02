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柴除大隊上工！沙發遭毒牙咬成稀巴爛　兇手賣萌得意：快換一個～

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▲▼柴犬組「拆除大隊」把沙發咬得稀巴爛。（圖／粉絲專頁「茶蛋一家」授權提供）

▲柴犬組「拆除大隊」把沙發咬得稀巴爛。（圖／粉絲專頁「茶蛋一家」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

飼養柴犬前請詳閱苦主說明書。新北市飼主David日前在臉書社團「柴犬司令部」貼出一張令人哭笑不得的照片，只見沙發皮早已被掀開露出木頭的部分，棉花也散落一地，很明顯遭到強力破壞，而造成這一切的兇手，就是由「茶碗蒸」、「茶葉蛋」、「鮮奶茶」以及「蛋包飯」組成的「柴」除大隊！

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▲▼柴犬組「拆除大隊」把沙發咬得稀巴爛。（圖／粉絲專頁「茶蛋一家」授權提供）

▲茶碗蒸加上同胎哥哥茶葉蛋力量雙倍，破壞力驚人。

從照片中可以看到，沙發被破壞的慘不忍睹，甚至露出裡面木頭的部分，可見加害者功力十分高強，然而這群罪犯不但沒有半點悔意，反而一臉炫耀，似乎相當滿意自己的作品。David接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，客廳沙發是柴們玩耍、睡覺、藏玩具的地方，因此家人們幾乎不會坐在上面，有天突然發現很多泡棉跟棉絮，這才驚覺整個扶手的皮都被拆了！

▲▼柴犬組「拆除大隊」把沙發咬得稀巴爛。（圖／粉絲專頁「茶蛋一家」授權提供）

▲拆除大隊最小的成員「蛋包飯」。

David也提到，扶手應該是一夜之間的傑作，因為事發前天晚上有聽到許多雜音，推測主要嫌犯是很會分工合作的茶葉蛋、茶碗蒸兄妹倆，而鮮奶茶應是共犯！面對自家沙發被啃的破爛無比，David卻異常淡定，原來是跟沙發相比，家中柴們之前還咬過全新Sony手機、蘋果筆電的變壓充電線、Dyson吸塵器的吸頭以及2個蘋果無線耳機等昂貴物品，由於David早已經歷過多次痛心經驗，這次才能淡定表示，「牠們開心就好！」。

▲▼柴犬組「拆除大隊」把沙發咬得稀巴爛。（圖／粉絲專頁「茶蛋一家」授權提供）

▲飼主家中共有7隻狗。

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David將自家沙發的慘狀上傳網路，並逗趣寫下，「投資柴犬有去無回，飼養前應詳閱苦主說明書」，引來不少網友笑翻表示，「今晚加菜狗肉湯！」、「披著柴皮的哈士奇」、「家具可能要考慮全白鐵XD」、「這張照片跟我們說，團結力量大」、「'柴'拆除大隊報到」、「破壞技能點滿！」、「柴：不是我做的，是沙發自己爆衝！」、「三柴成虎」、「再搭配二哈！ 完美的拆解團隊成立！」。

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關鍵字： 柴犬拆家拆家具拆除大隊家具搞破壞

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