喵領養1年「戒心→暖心」　媽焦慮恐慌時牠伸肉球拍背

▲貓怕生有戒心林孟涓仍決定領養，1年後變超暖心。（圖／飼主林孟涓授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北市飼主林孟涓因一句「想跟我回家嗎？」得到貓咪磨蹭回應，立刻決定將愛貓Duyu認養回家，即便當時送養人員因貓咪怕生、有戒心等理由再三詢問領養意願，林小姐仍堅持將Duyu帶回家疼愛。最後證明，信任可以培養，怕生的Duyu如今變成一隻會撒嬌，甚至安慰人心的貓！

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林孟涓日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享與愛貓Duyu的相遇的過程，由於家附近的寵物店有愛心認養區，1年前得知有隻白貓正在等家，因此拉著朋友去看看，一見到貓咪靠過來就問了一句「想跟我回家嗎？」，竟得到貓咪「喵～」一聲並磨蹭回應，她立刻轉頭對店員大喊，「幫我預留牠，我回家拿寵物龍過來！」不過當時店員卻非常遲疑，因為貓咪非常怕生，加上前飼主未好好對待讓牠有戒心，因此再三詢問是否真的確定要認養？林孟涓決心不變，大聲回應「我願意」。

▲Duyu如今毛髮漂亮，眼睛炯炯有神十分帥氣！

Duyu來到新家，新媽媽告訴牠「什麼時候想從籠子出來都可以！」，才1天時間牠就跳上床陪睡，一星期後牠願意給人抱抱，一天又一天地建立起雙方的信任。領養至今已滿1年，Duyu也從毛髮粗糙、腳掌長繭、耳朵有大量耳屎的貓咪，變得乾淨、好摸、吸起來還有滿滿的香味！同時牠也越來越黏人，撒嬌功力也日漸增長，對此林小姐也感動的說，「信任可以慢慢培養起，謝謝兒子相信我，讓牠現在過得快樂也越來越胖！」

▲Duyu舒服地睡在人懷中。

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林小姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時分享，本身有自律神經的問題，症狀就像恐慌症跟焦慮症一樣，而Duyu只要一發現不對勁，就會走過來拍拍背，接著各種磨蹭塞乃，讓人可以順利走出不好的情緒。Duyu除了是最佳陪伴以外，牠還身兼鬧鐘一職，負責在真的鬧鐘響後，用磨蹭的方式叫人起床，讓人一早就覺得超幸福！

▲喵：讓我當你的小太陽吧！

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