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「一條毛毛的」狂掃臉...　月月斜眼一瞄嚇壞秒起身：緊造喔！

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寵物小組／綜合報導

體型不小，膽卻很小？台中這隻名叫「梗梗」的長毛哈士奇日前跟家人造訪寵物友善餐廳，正當牠趴在椅子上休息時，突然有條毛茸茸的尾巴掃在臉上，梗梗一開始不以為意，後來往旁邊瞄了一眼，發現竟然是自己超怕的動物，嚇得馬上起身準備溜之大吉。

飼主Meegan Lee在臉書社團「有點毛毛的」分享影片並寫道，「有沒有誰家的大孩子也怕貓啊？梗梗真的很怕貓。」原來，梗梗十分害怕貓咪，即使自己的體型比較大，卻還是小心翼翼地和店貓保持「安全距離」，不敢任意接近對方。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲「一條毛毛的」狂掃臉...　月月斜眼一瞄嚇壞秒起身：緊造喔！。（圖／有點毛毛的／飼主Meegan Lee）

▲貓尾掃在梗梗臉上，但牠似乎還沒反應過來。（圖／有點毛毛的／飼主Meegan Lee）

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▲「一條毛毛的」狂掃臉...　月月斜眼一瞄嚇壞秒起身：緊造喔！。（圖／有點毛毛的／飼主Meegan Lee）

梗梗往旁邊瞄了一眼，表情開始有了變化。（圖／有點毛毛的／飼主Meegan Lee）

▲「一條毛毛的」狂掃臉...　月月斜眼一瞄嚇壞秒起身：緊造喔！。（圖／有點毛毛的／飼主Meegan Lee）

▲梗梗：是貓咪！快逃啊！（圖／有點毛毛的／飼主Meegan Lee）

▲「一條毛毛的」狂掃臉...　月月斜眼一瞄嚇壞秒起身：緊造喔！。（圖／有點毛毛的／飼主Meegan Lee）

▲梗梗和阿喵保持安全距離。（圖／有點毛毛的／飼主Meegan Lee）

雖然梗梗怕貓，但牠卻一點都不怕水。飼主先前受訪時就表示，梗梗約5個月大時第一次到泳池，當時家人為了教牠游泳，還準備了許多「攻略」，沒想到才剛到泳池，梗梗就趁大家還在放包包時，自行跳進水中暢游起來。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

梗梗怕貓的影片po上網後，網友們紛紛留言笑說，「阿喵的尾巴好好笑」、「那個貓尾很故意」、「尾巴一直在調戲牠哈哈」、「貓：你有種轉過來啊」、「傻呼呼」、「梗梗表示：不要用了啦～」；有人則分享自家狗兒也同樣怕貓，「以前不懂事，因好奇靠近，得到下場是鼻子劃一條流血，我家毛孩從此超怕貓」、「我弟弟家的臘腸看到我家的貓，都繞路不然就是快步跑過去。」

 

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關鍵字： 有點毛毛的月月哈士奇長毛哈士奇

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