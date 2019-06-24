二哈手饋岸邊「肥嫩身軀水中漂」　泳池當「冷泉」爽泡

▲哈士奇去游泳竟變成「泡冷泉」。（影／Meegan Lee授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台中長毛哈士奇「梗梗」平時過著慵懶的狗生，這天家人帶牠到泳池游泳，沒想到牠竟雙手扶在岸邊，任自己的身體漂呀漂，直接將泳池當成冷泉泡，非常懂得如何放鬆享受！姐姐將這段梗梗「游泳」影片上傳後，立刻引來不少網友笑翻直呼，「這隻很純有前途！」

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▲吃不到零食的梗梗生氣游走。

從影片中可以看到，梗梗一臉呆萌地將手放在水池邊，由於牠微胖的身材，讓身體在水中載浮載沉，就像在享受「泡澡」一樣十分放鬆，另類的使用泳池方式也讓不少網友笑翻！姐姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，其實梗梗非常會游泳，可說是一隻小水怪，只是因為懶惰再加上看到零食才不肯活動，後來因為吃不到東西便轉頭游走，甚至還能邊瞪人，可見牠泳技不凡！

▲梗梗失控跳進池中玩。

姐姐也提到，梗梗約5個月大時第一次到泳池，趁人在放包包時就自己跳水開始游泳，讓家人先前準備好的教毛孩游泳攻略全成白工！梗梗是一隻脾氣非常好的狗狗，只要手上有吃的就能吸引牠靠近，也造就牠微胖的身材，但是姐姐也特別補充，「梗梗體型其實很小，不過因為毛澎加上腿又短，才會看起來很胖。」

▲梗梗明顯比旁邊哈士奇矮一截。

▲梗梗：讓本汪跑進你的心吧！

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梗梗泡水影片上傳後，立刻引來不少網友按讚留言，「姐姐我在泡湯妳懂嗎？」、「牠是去泡湯吧！」、「我看過最淡定的XD」、「享受狗森」、「讓肥肥的肉隨著水浮動」、「不要浪費錢啦XD快點動一下」、「二哈從來不會讓我失望！」、「還在練習打水啦～」、「這浮水玩具不錯！請問哪裡買？」、「牠是哈士奇啊！不要為難牠」、「如果是要減肥，那這效果是0」。

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