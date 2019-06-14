「貓咪護衛隊」颳風下雨也要接奴才返家　他心疼甜罵：神經病！

▲貓咪護衛隊颳風下雨也要接奴才回家。（影／網友零圓騎士授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

貓貓護衛隊出動！台中網友零圓騎士日前貼出一則溫馨短片，只見他還沒走到家門前，就有2橘1黑貓咪出來接風，即便當時下著雨，貓咪們也不畏艱難地出門執行任務。零圓騎士分享這段影片時還寫下，「神經病喔下大雨就不要出來接我了啦！」立刻有網友羨慕留言，「根本是炫耀文阿！」

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▲護衛隊護送過程中有可能「ㄎ一ㄤ」掉。

從影片中可以看到，當時外面正在下著雨，貓咪們擔心奴才危險，因此特地組成護衛隊來接人回家。只見喵們不斷繞著人打轉，過程中還偷偷撒嬌，想黏著奴才的熱情不被大雨熄滅！零圓騎士見到貓咪即便怕雨也出來接人，雖然嘴裡不斷罵牠們「神經病」，但語氣卻充滿心疼和寵溺，同時也加快腳步跟貓一同進家門，不讓可愛的護衛隊們跟著淋雨。

▲貓咪們等著護送零圓騎士。

零圓騎士接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，從小開始就會有浪喵擅自占據家中騎樓，甚至還會「好康逗相報」，讓家中最多出現過10幾隻貓，有一次喵們還帶著有項圈的朋友來吃飯，讓人十分無言！而目前有2隻橘貓、1隻黑貓還有1隻花貓是固定班底，喵們都會認零圓騎士的車聲，一聽到車開回來就會自己出動迎接，偶爾還會接送到一半就倒地翻肚撒嬌，十分地可愛。

▲喵：分我一口～

▲橘貓坐擋風玻璃等人下車。

零圓騎士也跟這群浪貓們發生不少趣事，他提到，每次洗澡時都一定要將窗戶關緊，否則只要有一點縫隙，就會遭惡霸貓闖入「一起洗」！還有一次零圓騎士聽到電線桿上有貓叫聲，讓他以為有貓受困，立刻爬上去想要救貓，卻沒想到是有隻鳥正在學貓叫，讓緊急情況瞬間變成烏龍事件，虛驚一場！

▲浴室遭貓咪強行闖入。

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貓咪護送影片上傳後，立刻有不少網友羨慕留言，「操控貓的男人！」、「 貓：就是神經病才來接你」、「是為了罐罐吧」、「一群可愛的神經病」、「 炫耀文無誤～」、「牠們是出來接放飯的奴才⋯」、「好可愛的護送大隊」、「記得叫牠們出門要帶雨傘或穿雨衣再來啊」、「 不走大門的貓」、「喵：我們比較怕你不見」。

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＊《ETtoday寵物雲》提醒您，放養並非最適合的飼養方式，路上快速奔馳的汽機車、不一定友善的陌生人、流浪狗、不乾淨的水源或飲食來源，甚至寄生蟲、傳染病，對貓咪而言都是潛在的危機，而牠們獵捕的天性也可能危害到原有生態。若貓咪喜歡外出蹓躂，建議飼主可以搭配外出籠、胸背帶牽繩，一起散步走走。