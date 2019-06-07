小橘貓「認定」男孩偷跟後面：當我鏟屎官！　最後結局暖翻





▲小橘貓浪浪跟著人類小弟弟回家。（圖／網友張曼曼授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

就決定賴上你！桃園市小橘貓「橘子」因不知明原因，獨自一喵在路上徘徊，有天牠遇到一名人類小弟弟，便決定跟著對方，沒想到走著走著，竟真的擁有了一個溫暖的家！原來，弟弟徵求父母同意後，將橘子收編回家照顧，準備和橘子互相陪伴長大。

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▲小橘子正面照。

從照片中可以看到，弟弟的後方跟著一團橘橘的毛球，原來是才1個多月大的小貓咪！馬麻張曼曼接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，日前發現家裡附近出現一隻小貓，但始終不敢靠近，擔心看了就會想養，沒想到昨天出門又聽見貓咪叫聲，弟弟跑過去看後橘子就一直跟在後面走，讓人看了實在於心不忍，因此打電話向老公詢問時否可以收編，所幸對方也立即回覆「想養就養」。確認貓媽媽沒有在附近後，橘子就被收編來到新家，成為家裡最小的孩子。





▲妹妹也非常喜歡橘子。

▲橘子目前暫居在紙箱裡和大貓隔離。

橘子經過獸醫檢查後，確認是位小公主，身體狀況良好也會乖乖地喝奶，可見牠也準備好享受被人照顧的生活！橘子的新家也十分地熱鬧，除了爸爸媽媽以外，還有一對熱情的兄妹，小兄妹們時時刻刻都想跟橘子親近，對小貓疼愛有加。另外，橘子也擁有一位貓姐姐「皮皮」，相信在前輩帶領下，一定能很快地適應新家生活！

▲橘子的貓姐姐「皮皮」。

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張曼曼將橘子和弟弟的照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，結局也暖翻1.5萬人。許多網友留言表示，「小喵表示不枉我這麼賣力演出」、「遇到這種詐騙集團不收不行啦！」、「跟對人了，計畫通！」、「這屁貓孩心機重」、「鏟屎官從小就培養了」、「 自己的奴才自己找」、「那隻橘貓的背影好囂張」、「 帶兒子散步再撿一個女兒回家」。

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