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別人家的貓！橘喵聽拍床暗示秒現身　「追手」饋頭超塞乃

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▲橘貓不斷「追手」討摸摸。（影／飼主鄭琇尹授權提供） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

人的手在哪，本宮的頭就往哪擺！新竹縣橘貓「奶姬」就是傳說中「別人家的貓」，有著超愛撒嬌的個性，只要馬麻輕拍床鋪，牠就會自動出現將頭放在人的手上，甚至還會跟著手移動頭的位置。奶姬超級塞奶的模樣讓網友們忌妒又羨慕地留言，「真的沒讓人失望！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼貓咪「追手」討摸摸。（圖／飼主鄭琇尹授權提供）

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▲奶姬享受馬麻的專業按摩。（圖／飼主鄭琇尹授權提供，下同）

從影片中可以看到，奶姬一接收到媽咪拍床暗示，立刻跳到床上開始今天的撒嬌時光，牠將頭準確地放在馬麻手中，享受專屬馬殺雞服務，由於按摩實在太舒服，牠不斷跟著人的手移動，手在哪牠的頭就在哪！同時奶姬也對著鏡頭發出呼嚕嚕的聲音，可見十分享受和馬麻的甜蜜時光。

▲▼貓咪「追手」討摸摸。（圖／飼主鄭琇尹授權提供）

▲喵：快點摸我～

愛撒嬌的奶姬還有一個超強技能，無論身在何處，只要聽到馬麻呼喚名字，就會立刻從遠方奔來，邊跑邊喵喵叫萌度爆表令人融化！其實奶姬喜歡黏人的背後，有個傷心的小故事，飼主鄭琇尹表示，「奶姬是從動物醫院認養的，當時牠下巴斷掉都是血被送到醫院治療，但原主人隨後就將牠棄養在醫院。在鄰居的轉告下得知這個消息，因此前往醫院看看，沒想到一見面奶姬就給人抱，還趴在我的身上，讓人立刻決定將牠帶回家」

▲▼貓咪「追手」討摸摸。（圖／飼主鄭琇尹授權提供）

▲奶姬陪伴著小寶寶。

奶姬在家過著備受寵愛的日子，但不免還是有些「敵人」。比方說，牠不時得和家中其他3隻貓咪爭寵，只要看見媽媽在摸其他貓咪，就會瘋狂硬擠，展現霸道的一面。另外，家裡也有位人類小寶寶，奶姬一開始也將對方為敵人，但慢慢地，寶寶竟變成牠撒嬌的對象，現在還會黏在身邊睡覺，親密到甚至差點嘴對嘴親親，畫面有趣又溫馨！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼貓咪「追手」討摸摸。（圖／飼主鄭琇尹授權提供）

▲奶姬黏在小寶寶身上。
▼更多精采影音。

關鍵字： 貓咪撒嬌爭寵小孩子寶寶討摸

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