柴挨罵秒用「肉球攻」撒嬌　裝可憐博同情：鼻要生氣～

▲戲精柴做錯事，撒嬌裝可憐求原諒。（影／飼主Shan Yu授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

做錯事先撒嬌就對了！新北市柴犬「呆呆」調皮搗蛋，正當牠要被挨罵時，立刻用渾身解數瘋狂撒嬌，首先開啟肉球連環功模式，接著搬出「戲精」的看家本領，用無比可憐的眼神看人，種種招數就是想融化老爸的心，藉此躲過一劫！

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▲柴柴破壞力不可小看。

影片中呆呆把床墊咬壞露出棉花，一看見老爸嚴厲的眼神立刻發現苗頭不對，開始不斷用肉球觸碰爸爸的手，率先撒嬌求饒「不要生氣嘛～」，牠眼看撒嬌招數沒用，只好化身一名戲精，用楚楚可憐的眼神認錯，讓人想罵都捨不得！

飼主Shan Yu接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，呆呆平時鬼靈精怪，只要做壞事被罵就裝可憐，一下動手一下親人，各種出招想求人原諒。面對柴柴撒嬌招數攻擊，Shan Yu也無奈地說，「雖然很想心軟，但還是要罵一下才可以原諒！」

▲呆呆穿胸背帶一秒裝死。

呆呆目前約6個月大，小小年紀卻已經練就一身「戲精」本領，剪指甲、剃腳毛時都要先演場「苦肉戲」，不斷哀號想讓美容師知難而退。除此之外，呆呆只要穿上不喜歡的背帶，也會馬上「倒地裝死」，但是要出門時就會立刻復活，完全就是一隻愛演的柴柴。

▲柴：拜託別剪了。

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Shan Yu也爆料，呆呆的演戲技巧全都是看八點檔戲劇而來，每次只要打開八點檔，呆呆都會陪人一起看電視，並且認真鑽研如何當一枚「戲精」！呆呆撒嬌影片日前被上傳到臉書社團「柴犬司令部」，不少網友被萌翻留言，「好撒嬌喔，都心軟了」、「看在我這麼可愛的份上，和好啦～」、「這個真的罵不下去」、「被融化ㄌ」。

▲呆呆準時收看八點檔大戲。

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