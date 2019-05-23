柴穿雨衣秒「當機」！　當模型定格30秒不出門尿尿：快脫掉啦QQ

▲柴犬穿雨衣秒定格「當機」。（影／飼主劉世玄授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

穿雨衣就當機！桃園柴犬「巧達」這天急著想出門尿尿，無奈因天氣不佳只好穿著透明雨衣，沒想到才剛穿好，柴柴立刻出現「當機」的情況一動也不動！巧達定格的樣子萌翻不少網友，也有人質疑牠是模型？飼主劉世玄爆笑澄清，「牠不是模型啦！是會動的！」

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從影片中可以看到，巧達穿著透明雨衣，明明想出門卻突然定格不動，就像是「當機」一樣，原來是不習慣雨衣導致牠的行動被封鎖！把拔接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天是巧達第一次穿雨衣，原本很著急想出門，沒想到穿上雨衣後就定格30秒，最後才嘗試踏出第一步，整趟散步巧達變得十分緩慢，「有可能是雨衣觸感比較不一樣，讓牠無法適應！」

▲巧達平時會穿帥帥的衣服。

巧達今年7歲左右，個性溫馴親人，喜歡討摸摸撒嬌，同時也是個貪吃鬼！巧達的胃就像是無底洞一樣，看到食物就會一直不停地吃，看到人在吃東西也會立刻就位討食，完全不錯失享用美食的機會。然而「巧達」一詞正是源自卡通節目《愛吃鬼巧達》，符合柴柴貪吃的行為。

▲汪：食物快給我交出來！

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巧達定格影片被上傳到臉書社團「柴犬司令部」，立刻引來不少網友笑翻留言，「好像假的狗狗」、「不是靜止畫面喔？」、「 這隻是模型嗎？」、「柴柴當機了...」、「 連眼睛都不眨了」、「不要拿娃娃來騙人，謝謝～」、「這是雕像吧！」、「透明監獄」。

▲巧達睡姿超可愛。

▲巧達賣萌。

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