聖上爽躺6月大孕肚　隔肚皮「胎教」小貓奴：快出來幫我鏟屎！





▲貓咪隔肚皮對小鏟屎官進行胎教。（圖／飼主文真授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

桃園虎斑喵「小隻」非常愛黏著馬麻，就連媽咪懷胎6個月，牠也要躺在孕肚上睡覺！日前牠又跑到飼主身上呼呼大睡，睡醒後竟直接把頭饋在孕肚上，就像是隔著「肚皮」對小寶寶進行胎教，讓小小鏟屎官在肚子裡就開始學習當貓奴！

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▲小隻很喜歡躺在馬麻身上睡覺。

從照片中可以看到，小隻側身躺在馬麻的身上，頭剛好饋在孕肚上面，似乎正藉機跟小寶寶溝通，模樣十分逗趣！飼主文真表示，小隻原本都會把整個身體壓在人的肚子上，但是自從懷孕後，小隻只把頭靠在肚子，十分地溫柔貼心，「拍照當天小隻原先在睡覺，大約半個小時後醒來喬姿勢，剛好把頭靠著盯著人看，才能趁機捕捉牠聽胎音的可愛畫面！」





▲小隻曾遭橡皮筋勒肚子，所幸傷口復原良好無大礙。

小隻目前3歲左右，當牠還小時曾在街頭流浪，不小心被便當盒的橡皮筋綁住肚子，差一點就失去生命，所幸遇到好心人救援、中途才保住一條命。當時文真剛好想再養一隻貓咪陪家中橘貓「嚕嚕咪」，因此帶著嚕嚕米到處相親，剛好嚕嚕咪對小隻非常地友善，飼主立刻決定將小隻收編回家照顧，給小隻一個幸福溫暖的家！

▲小隻和橘貓哥哥。

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小隻趴孕肚照片被上傳後，立刻引來不少網友逗趣留言，「 他聽見肚子裡有人在呼嚕嚕」、「胎教中」、「迷你貓奴從小養成」、「教育從小開始～」、「貓醫師：今天胎動一切正常」、「 貓：裡面這個什麼時候要出來鏟屎？」、「喵：出來以後要聽我的話！」、「小朋友出來之後，喵就後悔了」。

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