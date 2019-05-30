真貓真事改編！塞乃喵演出插畫精髓　輕聲呼喊飼主：來看我吃飯～

▲「真貓真事改編」！萌喵要人陪吃飯。（影／飼主Nikki Hung授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

一隻貓吃的不是飯，是寂寞！粉絲專頁「我的貓貓生活」日前貼出一張圖片，內容是貓咪要奴才陪吃飯的插畫，讓人覺得超可愛！沒想到幾天後，飼主Nikki Hung就曬出自家虎斑「芮芮」上演的真貓版，芮芮不但花色與圖中一樣，甚至連動作都按照「劇本」走，讓網友笑翻直呼，「原來這是真貓真事改編！」

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▲芮芮完全呈現出圖片中的情境。（圖／粉絲專頁「我的貓貓生活」授權提供）

從影片中可以看到，芮芮在遠處輕聲呼喊，想揪飼主前往某個地方，當牠看到人終於起身跟牠一起走後，立刻邁出愉快的步伐來到飼料碗前方，抵達目的地後還不斷回頭看馬麻有沒有跟上，確認「有人陪」之後才開心地嗑掉碗中食物！而這一切正巧符合「我的貓貓生活」的作品，不但花色一樣，甚至連行為都同樣，令人倍感驚喜！

▲芮芮個性膽小又愛撒嬌。

Nikki Hung接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，每天都要陪芮芮吃飯很多次，牠十分地堅持不要自己吃飯，若是真的沒人理會，牠會持續喵喵叫半個小時才放棄！然而芮芮撒嬌的習慣竟然也帶壞家中的白貓小夥伴，現在白貓也開始「喵喵喵」要人陪牠一起用餐，Nikki Hung也變得越來越忙碌。





▲芮芮和家中貓咪小夥伴們。

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芮芮的影片以及原作圖畫被上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友被萌翻留言，「花紋也對上XD」、「貓貓是不是要叫你一起吃？」、「神複製！」、「你看！我有乖乖吃飯喔～」、「原來這類苦主很多」、「其實是叫你加糧吧！」、「他有指示旁邊那碗給你耶」、「這種劇情每天半夜必演一次...」、「看好哦，本皇要用膳了～」。

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