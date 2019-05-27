真的是鵝子！土鵝脖子超符人體工學　「緊緊相依」閃瞎網

▲「鵝子」的脖子超符合人體工學！（圖／粉絲專頁「茱莉的鵝生」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

床鋪、枕頭符合人體工學在市面上經常看到，但想要「鵝子」也符合人體工學，可不容易！嘉義飼主黃小姐日前在臉書社團「有點毛毛的」曬出閃照，只見她和土鵝「茱莉」貼在一起，剛好茱莉脖子的弧度跟人的頭部相當符合，可以和萌寵「緊緊相靠」的模樣令人超羨慕！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

從照片中可以看到，茱莉將下巴輕輕靠在飼主的頭上，剛好脖子的弧度與人體工學十分相符，母子倆緊緊相靠的模樣閃瞎不少人眼睛！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，茱莉在頭上靠著大約2分鐘的時間，接著牠就將頭轉移陣地，靠在馬麻的肩膀上舒服地睡午覺。

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▲茱莉在媽媽懷中呼呼大睡。

茱莉從出生起就生活在主人的房間內，直到長大才回歸田地，而從小開始不管飼主做什麼事牠都要跟著，連人在洗澡時都要開一個縫隙讓牠能看見，黏媽程度不舒其他毛小孩，同時牠也只認媽媽一個，如果是別人靠近，牠就會出招咬人！飼主也提到，其實土鵝不太喜歡靠近人類，也不太有機會能碰觸到牠們，茱莉真的是一隻很特別的鵝！

▲從小茱莉就習慣在馬麻身上睡覺。

其實將鵝養在室內非常不易，由於無法教導牠們控制大小便地點，因此只能在牠活動範圍內鋪寵物尿墊，不過茱莉依然跟著媽咪到處走，不會只待在同一個地方，所以一天拖3次地都是正常。除此之外飼主也提到，茱莉因為長期養在室內沒有吃草的機會，導致有點生病的情況，最後才帶牠回到田裡跟其他寵物們一起生活。





▲茱莉思考鵝生中。





▲茱莉的正面照。

飼主分享和鵝子的閃照後，立刻引來不少網友逗趣留言，「我剛以為是鵝造型的娃娃！」、「果然是鵝子」、「人生贏家的笑容！」、「這是真的還是玩具？」、「鵝：你的功用就是讓我饋桃」、「這張看不出來是你靠他還是他靠你XD」、「羨慕～」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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