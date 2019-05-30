遭2次退養...米克斯活出公主般狗生　當「老小孩」咬奶嘴超萌

▲汪「長不大」吃奶嘴超萌。（圖／粉絲專頁「米克斯菲菲的走跳日記」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台中米克斯Goofy（菲菲）幼年時，曾經歷2次退養，直到遇見現在的飼主後，才開啟牠幸福的一生，活出公主般的狗生！現在牠是家中的寶貝，也是長不大的老小孩，日前馬麻在臉書粉專「米克斯菲菲的走跳日記」貼出Goofy吸奶嘴的照片，超萌畫面瞬間撩倒不少網友的心！

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▲菲菲吃奶嘴玩具超級萌。

從照片中可以看到，菲菲站在椅子上公主霸氣十足，不過牠嘴裡卻咬著一個奶嘴，瞬間霸氣沒了反而變成可愛的汪寶寶！飼主看見這個畫面也笑到不行表示，「羞羞臉～8歲了還在咬奶嘴！」事實上，菲菲可是隻英勇的顧家犬，去年花蓮發生7級強震，地震當下菲菲從睡夢驚醒，並且不斷對空氣吠叫，提醒飼主們注意安全，即使地震停了，牠也是緊盯著門口，保護家人的安全！

▲菲菲是備受寵愛的毛小孩。

▲汪：本公主要出巡啦～

菲菲小時候徘徊在石門水庫附近，有好心的大學生先帶回安置並送養，可惜因為某些原因遭到2次退養，因此讓菲菲內心越來越不安，來到新家後哭鬧3天3夜才慢慢卸下心防，飼主憶起當時情況感慨地表示，「很慶幸當時有堅持住，現在我們才有這麼棒的女鵝！」現在菲菲集萬千寵愛於一身，有著獨生女的嬌氣，同時也是地表最強小三，和把拔天天抱一起曬恩愛！

▲菲菲貼著爸爸幸福入睡。

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菲菲奶嘴照被上傳後，引來不少網友被萌翻留言，「不用戒很可愛！」、「汪：麻麻我等妳拿肉肉交換」、「長不大的小孩～」、「猴～羞羞臉」、「菲：瞧我身材好的嘞！哪裡像8歲！」。另外，飼主也特別提醒，菲菲咬的奶嘴是狗狗玩具，若是拿小孩的奶嘴給狗狗咬，可能容易被狗狗咬壞甚至是被吞到肚子裡，因此要特別小心！

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