萌喵計畫通！天天路倒廚房騙零食　「受虐」眼神：好餓

▲萌貓咪路倒廚房，裝可憐騙零食。（影／飼主雞堡爸授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

只要來到廚房，就一定會看到一條「胖胖蟲」！彰化美短「香雞堡」是個貪吃的小傢伙，每天都會「路倒」在廚房等吃東西，躺在地上的模樣活生生像個受虐兒，但其實牠早就吃過正餐，只是在攔截人類給他零食！香雞堡爸將這段騙吃影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，瞬間笑翻不少網友！

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▲香雞堡看起來肥嫩嫩的非常可愛。

從影片中可以看到，寬大的廚房裡竟有隻貓躺在地上，看起來似乎沒什麼精神，像是被人欺負一樣可憐兮兮，但其實這都是牠騙零食的伎倆！香雞堡爸接受《ETtdoay寵物雲》訪問時表示，「只要牠待在1樓，幾乎都喜歡躺在廚房等零食，尤其是我晚回家時，一開廚房的燈都會看牠倒在地板像受虐兒，但明明牠才剛在樓上吃飽而已！」

▲喵：還不交出零食！

香雞堡小時候個性比較獨立，年紀大了之後變得比較黏人又愛喵喵叫，隨著年紀的增長，也更會討吃零食，家人們每天都會被輪流騷擾，沒有人能逃過香雞堡的手掌心！香雞堡爸也特別說明，由於香雞堡是骨架小的貓咪，有點肉的話視覺觀感會像吹氣球一樣，其實貓咪只有5點多公斤，每年也有固定做健康檢查，確保香雞堡的身體狀況良好。

▲雞堡從少女到狂飆「嬸味」。

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雞堡路倒影片被上傳後，立刻有不少網友被萌翻留言，「沒餵食禁止路過」、「想過此路，請留下買路罐」、「雞寶餓到沒力氣了！還不快奉上罐罐塔」、「那種肚肚根本欠摸」、「雞堡越來越……海豹化？」、「這是球還是貓？」、「這個體型的貓真的完美XD」、「胖到手手都變短了」、「突然覺得好像在路上遇到卡比獸」。