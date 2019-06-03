哥哥假日賴床！乖乖柴尿意衝腦門　原地抬腿「洩洪」

▲柴尿意憋不住，在家「水庫洩洪」般大解放。（影／飼主廖經倫授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

奴才假日賴床，就等著收拾殘局吧！台北市柴犬「烏龍」這天苦苦等不到人起床帶牠出門，尿意忍到憋不住，只好在家開腿一瀉千里！哥哥廖經倫見狀立刻崩潰，但可惜為時已晚，讓他只能哭著笑說，「這就是為什麼假日不能賴床...」。

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▲烏龍會找有陰影的地方躲太陽。

影片中烏龍茶大方地在家把腿抬高高，豪邁留下黃色藝術品，但這都是因為哥哥貪睡不起床，害得牠沒辦法到戶外上廁所，直到忍不住才出此下策。廖經倫接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，平常大約9點烏龍就會敲門叫人起床，但自己前一天太晚睡才睡過頭，沒想到就在準備換衣服時悲劇發生了，「牠尿下去那一剎那我就先拔掉電風扇插頭，但這一切都是我的問題，所以沒有辦法責罵烏龍。」

▲▼烏龍非常喜歡出門玩耍。



烏龍目前1歲多，是隻非常乖巧的柴柴，平時都會乖乖顧家不搞破壞，但是如果家人們假日時自己出門玩，牠就會生氣暴咬衛生紙，以此明示不帶柴出門的下場。烏龍也是隻聰明的狗狗，會分辨假日跟平日，平日裡家人陸續上班牠只會靜靜地看著，但假日時就會主動叫人起床帶牠出門散步！

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▲烏龍：這項圈好看嗎？

飼主將烏龍尿尿的影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，引來不少網友笑翻表示，「吹出來的風...」、「 抗議沒有出去散步的下場」、「OS：這個死奴才...」、「電扇當電線桿用的概念」、「懲罰你賴床」、「主人自己要打自己屁股」、「我為什麼亂尿尿？問你啊！」。

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