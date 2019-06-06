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耍賴新招！柴嫩屁霸公園健身器材　坐好坐滿「盪鞦韆」：我不回家

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▲柴柴將健身器材當成盪鞦韆。 （影／飼主Candice Lin授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

不想回家就耍賴邊玩盪鞦韆！台南柴犬「子曰」非常喜歡會搖搖晃晃的東西，尤其是公園裡的健身器材，牠時常跑到上面「盪鞦韆」，一玩上癮就不肯下來，藉此拖延回家時間！飼主Candice Lin將這段影片上傳到臉書社團「柴犬大學　下課10分鐘」，引來不少網友笑翻狂讚。

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▲▼柴柴將健身器材當成盪鞦韆。 （圖／飼主Candice Lin授權提供）

▲柴柴在搖椅上賴皮不肯走。

從影片中可以看到，子曰坐在公園裡的健身器材上，肥嫩嫩的屁股將器材坐好坐滿，開心地前後不斷搖晃，感受微風徐徐吹來，一臉享受看起來十分愜意！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，子曰很喜歡會搖晃的器材、搖椅，只要散步累了或是不想回家時，都會賴皮待在「盪鞦韆」上面，想讓牠下來可說是困難重重！

▲▼柴柴將健身器材當成盪鞦韆。 （圖／飼主Candice Lin授權提供）

▲無論白天晚上，遇到搖椅就是要玩一下。

子曰目前約1歲左右，因家人視孔子為偶像而得名，牠平時十分地乖巧，但有點呆萌不會看臉色，遇到其他狗時總是不管三七二十一，直直地衝過去想玩親親，即便被兇了也不放棄，是隻不會看臉色的呆呆狗。偶爾牠也會扮演「柴皇」，慵懶地看著家人幫忙收拾牠闖下的殘局，無所事事的模樣讓人十分無奈。

▲▼柴柴將健身器材當成盪鞦韆。 （圖／飼主Candice Lin授權提供）

▲柴皇駕到！

▲▼柴柴將健身器材當成盪鞦韆。 （圖／飼主Candice Lin授權提供）

▲柴柴看著人幫忙收拾牠闖的禍。

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柴柴盪鞦韆影片上傳後，立刻引來不少網友被萌翻留言，「柴尾垂在地上掃地板了敲級口愛」、「好寂寞的背影」、「思考柴生」、「淡定柴柴」、「搖啊搖～搖到外婆橋」、「 原來還可以這樣玩」、「自己搖也太可愛了吧！」、「完全無違和」。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 柴犬柴柴健身器材盪鞦韆

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