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爸抱起小貓又親又吸！　罹患「貓毒末期」網笑：無藥可解～

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▲▼中貓毒！飼主抱起小貓又親又吸。（圖／粉絲專頁「Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光」提供）

▲中貓毒！飼主抱起小貓又親又吸。（圖／飼主Yu Chih Tsai授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

中了貓毒此生都戒不掉！高雄飼主Yu Chih Tsai最近認養一隻小貓Miumiu，超萌的小貓天生自帶迷人的魅力，讓人對牠愛不釋手，人一碰上牠不免要先「吸一下」！Yu Chih Tsai也不例外，只見他對小貓又吸又親，整個人很明顯中了嚴重的「貓毒」！飼主將影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓不少網友感同身受直呼，「沒藥可醫啦！」

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▲▼中貓毒！飼主抱起小貓又親又吸。（圖／粉絲專頁「Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光」提供）

▲Miumiu魅力無敵。

從影片中可以看到，飼主將Miumiu高高地舉在空中，接著就是瘋狂地吸取小貓香氣，又親又吸的看來已中深深地貓毒，可見小喵魅力所向無敵！Miumiu只要被抱起來，就會像斷電一樣任由人擺佈，有趣的是，每當牠被親一下，尾巴就會被觸發開關翹起來，非常地逗趣！飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，「現在每天都會這樣親親小貓，因為牠實在太可愛了！」

▲▼中貓毒！飼主抱起小貓又親又吸。（圖／粉絲專頁「Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光」提供）

▲Miumiu目前約3個月大。

▲▼中貓毒！飼主抱起小貓又親又吸。（圖／粉絲專頁「Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光」提供）

▲飼主家中有大女兒Polly跟小女兒Miumiu。

事實上，Yu Chih Tsai除了中「貓毒」以外，早就為自己的汪女兒Polly而瘋狂，不但時常帶著Polly出門遊玩，每當一起逛夜市時，飼主都會擔心Polly被人群踩到，因此將26KG的女兒抱在身上逛街，令人十分佩服！不過Polly得知家中有新成員時，似乎還有點不適應，時常盯著小貓猛看，也會因為吃醋而有點悶悶不樂。Yu Chih Tsai見Polly的反應也十分心疼，因此也花更多時間來安撫狗狗，甚至祭出不少雞肉乾來彌補，因為在他的心中，無論是大女兒還是小女兒，都是最重要的寶貝。

▲▼中貓毒！飼主抱起小貓又親又吸。（圖／粉絲專頁「Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光」提供）

▲Polly：我們當好姊妹吧！

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Yu Chih Tsai將中毒影片上傳，同時詢問該如何解救？立刻有不少網友笑翻回應，「是要救貓還是救人？」、「需要家暴專線嗎」、「 那是奶貓嗎？如果是那就無解哦」、「多養兩隻別人才能共吸盛舉」、「沒救了！不吸更痛苦」、「吸多點，以毒攻毒」、「做好心理準備，這是一種絕症，沒救了！」。

 

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關鍵字： 貓咪小貓貓毒中毒吸貓

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