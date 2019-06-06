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嬤憂孫跑出去貼公告「注意皮蛋在裡面！」　鄰居全問號：皮蛋會跑？

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▲▼阿嬤怕狗孫跑出去，特別貼出公告要大家注意。 （圖／粉絲專頁「法式皮蛋」授權提供） 

▲阿嬤憂狗孫跑出去，貼公告要鄰居注意。 （圖／粉絲專頁「法式皮蛋」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

內有皮蛋請小心！台中法鬥「皮蛋」最近在街坊鄰居中變得出名，原來是阿嬤擔心鄰居開門會讓牠偷溜出去，因此特地在家中大門貼出公告「皮蛋在裡面記得請隨手關鐵門！注意皮蛋在裡面！」讓鄰居們一開始看到紙條都傻眼心想，「皮蛋又部會跑！」

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▲▼阿嬤怕狗孫跑出去，特別貼出公告要大家注意。 （圖／粉絲專頁「法式皮蛋」授權提供）

▲本汪就是皮蛋！

皮蛋的馬麻接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，由於鄉下地方鄰居們都非常熱情，常常會直接開門找皮蛋的阿公阿嬤聊天，但是阿嬤擔心皮蛋會偷溜出去，才特別貼出紙條。鄰居們一開始看到公告也都非常傻眼，心想「為什麼皮蛋在裡面就不能開門？皮蛋又沒多少錢！」後來大家才明白原來皮蛋是狗狗而非可以吃的食物，現在鄰居進門都得喊聲，「請問現在可以進去嗎？皮蛋不要守在門口，阿伯要進去囉！」

▲▼阿嬤怕狗孫跑出去，特別貼出公告要大家注意。 （圖／粉絲專頁「法式皮蛋」授權提供）

▲汪在池邊觀看鴨子們。

皮蛋目前才10個月大左右，屬於非常貪玩的類型，常常跑到附近的阿伯家找鴨子玩，把鴨子們嚇得全跑進池中，而牠就在池邊盯著看，讓阿伯也十分地無奈。皮蛋住在鄉下不但廣大的地方可以奔跑，還有阿公阿嬤無微不至的照顧，讓牠長得「頭好壯壯」，一看就知道是誰養的！皮蛋每天除了吃2餐以外，還有阿嬤自己栽種的地瓜葉當點心，狗生過的十分舒適幸福。

▲▼阿嬤怕狗孫跑出去，特別貼出公告要大家注意。 （圖／粉絲專頁「法式皮蛋」授權提供）

▲皮蛋想幫忙阿嬤「整理」地瓜葉。

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飼主將皮蛋阿嬤的「公告」貼到粉絲專頁「法式皮蛋」，讓不少網友笑翻留言，「鄰居黑人問號？到底有幾顆皮蛋在裡面」、「以為是賣皮蛋的店」、「好方法，請鄰居幫忙顧著」、「 被軟禁了！」、「 這大熱天皮蛋都快熔化了」、「我可問一下：豆腐有嗎？」、「 大家都知道皮蛋在裡面了XD」。

小提醒：預防狗狗亂跑走失，最好的辦法就是幫寵物植入晶片，並做好居家防護措施，另外，出門時也務必使用硬式提籠或胸背帶，防止毛孩走失。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 法鬥偷溜皮蛋公告紙條阿嬤

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