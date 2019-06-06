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家遭特大強入侵！聖上秒滅敵叼著走　她嚇壞國罵尖叫：不能鬆口！

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▲▼英勇橘貓幫抓蟑螂，飼主嚇到飆國罵。（圖／粉絲專頁「膽小貓Gary同居日誌」授權提供）

▲英勇橘貓幫抓蟑螂，飼主嚇到飆國罵。（圖／粉絲專頁「膽小貓Gary同居日誌」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

本喵來救你啦！台中橘喵Tiger貓如其名，當把拔馬麻遇到麻煩時，牠就會挺身而出，這天飼主家遭「大強」襲擊，英勇的Tiger一發現敵人入侵，立刻追殺到天花板，最終牠將敵人殲滅叼在口中，不過飼主Pei Ching Cho見大強依然嚇得驚慌失措，擔心貓把屍體吃下去，卻又害怕地不小心講出國罵大喊，「你不能鬆口！」

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從影片中可以看到，Tiger發現獵物後立刻跳到跟敵人來場大戰，牠輕輕鬆鬆就將對方弄個半死叼在嘴哩，不過這一幕也讓飼主們嚇得不輕，既擔心Tiger會將蟑螂吃進肚子，又害怕牠一鬆口，小強就會到處亂飛，最後Tiger決定放下敵人，而奴才雖然驚慌失措地飆出國罵，卻也一把結束敵人生命，為這場大戰畫下句點。

▲▼英勇橘貓幫抓蟑螂，飼主嚇到飆國罵。（圖／粉絲專頁「膽小貓Gary同居日誌」授權提供）

▲老爸親自幫Tiger刷牙。

Pei Ching Cho接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，每年夏季家中常有蟑螂侵入，Tiger都會守在陽台等候開戰，去年Tiger還曾將敵軍含在嘴中不肯吐出，讓人只好戴上實驗手套伸手進去挖，十分地崩潰！Pei Ching Cho也補充，「雖然影片中，老公因怕蟑螂躲進浴室，但其實平時他努力賺錢含幫忙做家事，也會幫含過蟑螂的Tiger刷牙，只是面對這個外患有點害怕而已！」

▲▼英勇橘貓幫抓蟑螂，飼主嚇到飆國罵。（圖／粉絲專頁「膽小貓Gary同居日誌」授權提供）

▲喵：甚麼時候才給我片酬呢？

Tiger目前大約3歲，其實個性非常膽小，只要聲音大一點都有可驚嚇到牠！然而平時牠非常地活潑，即便貓哥哥Gary都不理，Tiger也能自己玩得很開心。Pei Ching Cho也加碼爆料，Tiger很少幫自己洗澡，吃飽飯後總是隨便抹兩下臉就結束，毛又油又亂，「跟大家口中的貓都是香的不一樣，牠超臭！」

▲▼英勇橘貓幫抓蟑螂，飼主嚇到飆國罵。（圖／粉絲專頁「膽小貓Gary同居日誌」授權提供）

▲橘貓「貪吃」基因。

▲▼英勇橘貓幫抓蟑螂，飼主嚇到飆國罵。（圖／粉絲專頁「膽小貓Gary同居日誌」授權提供）

▲Tiger與哥哥Gary。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主將這段大戰蟑螂影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來不少網友笑翻留言，「鏟屎的怎樣朕很強吧！」、「我願意按件計酬，聘請這位高級抓蟑喵」、「喵：你要對我的玩具幹嘛？」、「那句XXX肯定是發自內心的呼喚」、「這國罵好有溫度」、「養貓防嘎抓⋯」、「比我看過任何的驚悚片還可怕」、「收禮物時間」。

內有高分貝尖叫及情緒性字眼，請小心服用。

 

▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪蟑螂捉蟑橘貓

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