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室友餵橘貓竟「狂吸」爽到勾腳！　聖上眼神死任擺佈

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▲▼連假託室友餵貓，結果對方竟進房狂吸貓。（圖／網友Yung Ching授權提供）

▲室友幫餵貓，結果竟將貓壓在床上趁機狂吸。（圖／網友Yung Ching授權提供，請勿隨意翻攝，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台中網友Yung Ching因端午連假需回老家，所以拜託室友到房間裡餵橘貓樂樂、荳荳，沒想到卻引狼入室！Yung Ching發現室友進房後，竟將樂樂壓在床上又親又吸，對方愉快的心情從螢幕中散發出來，可見室友期盼這天很久了。不過樂樂一臉眼神死，和室友愉悅的心情正好成對比，似乎在大聲求救「有變態啊！」

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▲▼連假託室友餵貓，結果對方竟進房狂吸貓。（圖／網友Yung Ching授權提供）

▲樂樂：下次可以換個人來餵飯嗎？

Yung Ching日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼文寫道，「我的室友呀！端午節我請你到我房裡幫忙餵貓，不是請你去騷擾貓咪的啦！」只見室友將樂樂壓在床上狂吸，腳還微微勾起，可見吸得超過癮，不過被騷擾的樂樂一點也不愉快，一臉猙獰卻無法逃跑，只能眼神死任由阿姨狂吸1分鐘，等馬麻回來再告狀！

Yung Ching接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，因為端午連假必須回老家，為了確保乾糧能香酥脆，才麻煩室友進房內餵貓，「室友不但立刻就答應，還表現得異常開心！」當天因為Yung Ching好奇貓咪們有沒有乖乖吃飯，所以打開監控系統，沒想到竟看見這可愛的畫面，看來室友等這天非常久了。

▲▼連假託室友餵貓，結果對方竟進房狂吸貓。（圖／網友Yung Ching授權提供）

▲樂樂常翻肚讓人忍不住想吸一口。

樂樂身為一隻典型的橘貓，有著迷人的大肚子，由於體型龐大所以不喜歡跳來跳去，也因此更容易被抓住，而一但牠被控制就會全身僵硬，讓人摸任人玩，也難怪會被室友阿姨狂吸，而荳荳雖然活潑愛玩，但不喜歡給陌生人抱，一看到不熟的人就逃跑，因此才順利躲過一劫！

▲▼連假託室友餵貓，結果對方竟進房狂吸貓。（圖／網友Yung Ching授權提供）

▲▼荳荳看起來也非常「好吸」！

▲▼連假託室友餵貓，結果對方竟進房狂吸貓。（圖／網友Yung Ching授權提供）

樂樂和荳荳感情非常好，牠們初次見面就玩在一起，也才讓飼主決定再飼養一隻貓咪，而樂樂在荳荳的陪伴之下，漸漸變地活潑親人，直到現在完全是一隻「天使貓」，脾氣非常好又愛翻肚撒嬌，讓人想不撲上去都難！

▲▼連假託室友餵貓，結果對方竟進房狂吸貓。（圖／網友Yung Ching授權提供）

▲▼樂樂和荳荳感情非常好。

▲▼連假託室友餵貓，結果對方竟進房狂吸貓。（圖／網友Yung Ching授權提供）

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這張快樂吸貓照被上傳後，引來3萬多人笑翻按讚，也有不少人逗趣留言，「還缺室友嗎哈哈」、「室友表示：我想把你抱緊處理很久了」、「一臉放棄貓生ㄉ表情！」、「標準的吸貓動作」、「感覺貓貓在大叫：媽媽救我啊！」、「室友：叫破喉嚨也沒人來救你了！」、「此時不吸更待何時？」、「感覺不是第一次被強上了」、「這年頭貓真的要保護自己」。

▼更多精采影音。

關鍵字： 貓咪橘貓室友端午節吸貓

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