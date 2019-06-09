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貓咪三兄弟集體「割蛋蛋」　眼神渙散抱一起等麻醉退

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▲▼貓咪集體結紮抱在一起退麻醉超ㄎㄧㄤ。（圖／飼主Abbie Lee授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪集體結紮，抱在一起退麻醉超ㄎㄧㄤ。（圖／飼主Abbie Lee授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者呂佩倫／採訪報導

馬來西亞虎斑喵「老虎」、「天龍」、「八部」一起到醫院接受結紮手術，共計6顆蛋蛋被切除，當喵們正在等退麻醉時，獸醫將牠們排整齊還抱在一起，畫面如同在「賣貓」一樣十分逗趣，網友們情不自禁開玩笑詢問，「一斤怎麼賣？」

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▲▼貓咪集體結紮抱在一起退麻醉超ㄎㄧㄤ。（圖／飼主Abbie Lee授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲難兄難弟一起結紮。

從照片中可以看到，貓咪們眼神渙散、舌頭外露，一隻抱著一隻躺在診療台上。飼主Abbie Lee接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，3隻貓咪約10個月大，一起送到醫院接受結紮手術，「手術結束後獸醫將牠們一個一個抱出來放好，並將舌頭拉出來以便觀察有沒有發黑等症狀，所以才有機會拍攝到這奇特的畫面。」貓咪們回家昏睡一天後，已經恢復到正常狀態，即便蛋蛋不見了，牠們依然能在家開趴玩得不亦樂乎。

▲▼貓咪集體結紮抱在一起退麻醉超ㄎㄧㄤ。（圖／飼主Abbie Lee授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲中間是老虎，平時負責管教、帶領2位弟弟當乖小孩。

▲▼貓咪集體結紮抱在一起退麻醉超ㄎㄧㄤ。（圖／飼主Abbie Lee授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲認養天龍、八部第二天，3隻貓咪一起吃飯。

Abbie Lee提到，當初在外吃飯時偶遇老虎，因為非常親人就立刻收編回家，踏上鏟屎官之路，2個月後又在網路上看到天龍、八部的送養文，覺得非常有眼緣所以認養回家陪老虎，起初還十分擔心喵們會瘋狂打架，沒想到才一天的時間牠們就像親兄弟一樣，一起吃飯、睡覺、玩耍，讓人感到非常欣慰。

▲▼貓咪集體結紮抱在一起退麻醉超ㄎㄧㄤ。（圖／飼主Abbie Lee授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天龍、八部是親兄弟。

▲▼貓咪集體結紮抱在一起退麻醉超ㄎㄧㄤ。（圖／飼主Abbie Lee授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兄弟們常抱在一起睡覺。

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喵們等退麻醉的照片被上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，瞬間引來不少網友笑翻表示，「原來是三貫握壽司ㄚ」、「老闆我要三兩」、「ㄎㄧㄤ爆了」、「狀態顯示：麻醉後恢復中」、「 老闆有超商店到店貨到付款嗎？」、「這是買二送一嘛？」、「等朕醒來你們一個個砍頭示眾！」、「老闆～全要了可以免運嗎」。

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關鍵字： 貓咪結紮麻醉馬來西亞

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