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喵恨透吸塵器「T字頭」！右鉤拳狂毆半小時　見長吸頭卻秒翻肚

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▲▼貓咪狂揍吸塵器吸頭。（圖／飼主Shinyi Huang授權提供）

▲貓咪狂揍吸塵器吸頭洩憤。（圖／Instagram@littlebawan授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

看我的貓拳！北京黑白貓「霸丸」超級討厭吸塵器的吸頭，只要一看到二話不說就先揍個2拳，若敵人還不消失，牠便原地和對方打個沒完沒了，在霸丸的世界吸頭就是最大的敵人！飼主將這段逗趣影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，如臨大敵的霸丸瞬間笑翻不少網友。

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▲▼貓咪狂揍吸塵器吸頭。（圖／飼主Shinyi Huang授權提供）

▲霸丸的大叔式坐姿。

從影片中可以看到，霸丸遇到吸塵器的吸頭後，立刻舉起穿著白襪的小手，以迅雷不及掩耳的速度來一記右鉤拳，接著還連續出手多次，這場「戰爭」持續將近半個小時之久，可見牠對吸頭的厭惡程度。飼主Shinyi Huang接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，霸丸並不討厭吸塵器，但卻非常恨T字吸頭，有趣的是，如果改換成清潔細縫的長吸頭的話，霸丸不但不會出手，甚至還會對長吸頭撒嬌翻肚！

 ▲▼貓咪狂揍吸塵器吸頭。（圖／飼主Shinyi Huang授權提供）

▲喵：我也是很會撒嬌的～

Shinyi Huang也提到，大約1年半以前，第一次使用吸塵器後發現霸丸會一直圍繞觀察，當天半夜就看到牠在揍吸塵器，非常地莫名其妙！霸丸今年快滿2歲，個性黏人且好動，而牠的喜好、厭惡也表現得十分鮮明，只要是女生來做客就會自動翻肚接待人家，甚至會往人身上磨蹭，但若是客人是名男性，就絕對見不到霸丸的身影！

▲▼貓咪狂揍吸塵器吸頭。（圖／飼主Shinyi Huang授權提供）

▲霸丸常趁半夜時在樓梯間開運動會。

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霸丸揍吸頭影片上傳後，立刻引來不少網友笑翻留言，「很氣...」、「到底是有多氣啊 」、「 誰叫牠活著的時候太吵了！」、「你再大聲啊！阿不是很大聲！」、「以為本喵怕你嗎？」、「氣死寶寶了」、「又恨又怕」、「都沒想到吸頭的感受嗎XD」。

 

▼更多精采影音。

關鍵字： 貓咪吸塵器吸頭貓拳

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