有罐頭「先給孩子吃」浪貓媽徘徊忍餓　偉大母愛超揪心

▲浪貓媽媽先讓孩子吃飯，自己忍餓不吃。（影／網友凰岳授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者呂佩倫／採訪報導

就算自己肚子餓，也要讓孩子先吃飽。網友凰岳日前買了罐頭想讓浪貓母子飽餐一頓，貓媽媽一看到有食物，立刻讓孩子們先行享用，自己則在一旁徘迴忍著肚子餓，他見狀立刻再購買一個罐頭，讓貓媽媽也能好好吃東西。

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▲貓媽媽呼喊最弱小的孩子出來吃飯。

影片中小貓們正狼吞虎嚥地吃罐頭，而一旁貓媽媽想靠近一同享用，卻又退開不跟孩子們搶，令人十分心疼。凰岳接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當時一走出超商就被貓媽媽和小貓蹭腳撒嬌，立刻回商店購買罐頭，「就看到貓媽媽一直讓給孩子，但牠看起來也很餓，我實在於心不忍只好再買一個請貓媽好好享用。」結果貓媽媽才吃沒幾口，又趕緊呼喚第三隻小貓出來吃飯，為孩子們著想的母愛讓人動容。





▲有媽媽保護的三隻小貓。

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凰岳也提到，當時有位大嬸告知，貓媽媽和小貓們是被人裝箱遺棄，也或許貓媽媽曾被人好好對待過，所以才會非常親人，卻仍逃不了被遺棄的命運。目前貓媽媽和3隻小貓由超商員工輪流餵食，凰岳說，「看到貓媽媽的狀況令人非常不捨，如果有人能幫忙很樂意提供正確位置，希望牠們能被好好照顧」。

▼貓媽媽看到有第2個罐頭才開始吃東西。

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