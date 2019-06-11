小屁貓住院不斷電　「樓上揪樓下」手手伸出病房互打開戰！

▲住院小貓樓上揪樓下開玩。（影／陳醫師授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

樓下的朋友Give me five！台中一間動物醫院日前貼出一則逗趣短片，只見被關在籠子裡的小貓超不安分，不斷地想找鄰居玩耍，把手手伸出籠子外瘋狂揮舞，活潑好到的模樣全被錄下！院方也將這段畫面貼到粉絲專頁，同時無奈地寫下，「一段影片說明在醫院裡，完全隔離有多麼困難。」

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▲貓咪們一直將手伸出來玩。

從影片中可以看到，住在上層的黑白貓Mini把手伸到最長，目的就是想和樓下2隻小貓交流一下。只見住在下方的虎斑小貓也向上攀爬，用小小的手掌和鄰居打起來，明明是在住院卻玩得不亦樂乎！

院方也提到，小貓們都是流浪貓，由好心人帶來醫院治療，Mini小時候耳朵被野狗咬傷，治癒後由醫院幫忙送養，雖然第一位領養人因家中有狀況而退養，不過目前Mini已經再度找到新家，等結紮過後就會到新家生活；而樓下的2隻小貓則是因上呼吸道感染而住院，身體已經恢復健康，同時牠們也去到領養人家中，展開新生活。

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小貓們隔籠玩耍影片上傳後，立刻引來不少網友案讚留言，「距離不能阻擾我與你」、「樓頂是勒吵三小啦！」、「一堆P孩」、「樓上揪樓下」、「敦親睦鄰」、「活力百倍！可以出院嘍！XD」、「北爛貓貓怎樣都可以玩」、「不打不相識」、「樓下的房客，一起玩嘛！」、「鄰居不和睦～」。

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